Mercadazo llega a Córdoba: dos días para vivir la fiesta de los sabores provinciales

Córdoba se prepara para vivir una experiencia única: la primera edición de Mercadazo llega para convertirse en el gran punto de encuentro de la gastronomía provincial. Impulsado por la Agencia Córdoba Turismo, el evento reunirá a más de 180 productores en una celebración a pura identidad, sabor y tradición.

Durante dos jornadas a pura fiesta, el Centro de Convenciones del Complejo Ferial Córdoba se transformará en el epicentro gastronómico de la provincia, con entrada libre y gratuita para que nadie se quede afuera de esta experiencia.

Una agenda que promete deleitar todos los sentidos

La propuesta viene cargada de actividades para disfrutar en familia: clases magistrales de cocina, degustaciones exclusivas, catas de vinos cordobeses y charlas íntimas con los productores que hacen posible cada sabor.

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Cada rincón del predio será una invitación a descubrir, probar y enamorarse de lo mejor que Córdoba tiene para ofrecer, con un espacio pensado especialmente para que toda la familia disfrute del recorrido gastronómico.

"La gastronomía es una de las grandes puertas de entrada para conocer Córdoba. Mercadazo nace para poner en valor el enorme trabajo de nuestros productores, mostrar la calidad de lo que se elabora en cada rincón de la provincia y seguir consolidando a Córdoba como un destino donde el turismo, la producción y la identidad van de la mano", expresó con entusiasmo el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

Sabores que cuentan la historia de una provincia

La oferta será tan diversa como generosa: vinos, quesos, embutidos, mieles, aceites de oliva, conservas, panificados, café y dulces, entre muchos otros productos que representan lo mejor de cada región cordobesa.

El responsable de la organización del evento, Rubén Herrera, no ocultó su emoción por lo que se viene: "Mercadazo es el resultado de años de trabajo junto a productores y emprendedores. Reunirá a más de 180 productores cordobeses para generar nuevas oportunidades, acercar al público a quienes elaboran los alimentos y poner en valor la enorme diversidad productiva de Córdoba, demostrando que la gastronomía también impulsa el turismo y el desarrollo regional".

También dirán presente los productores del Noroeste Cordobés que forman parte del programa Ferias y Paseos de la Economía Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, quienes compartirán con el público sus productos y saberes ancestrales.

Grandes chefs suben al escenario gastronómico

El plato fuerte del evento también pasará por lo más top de la cocina argentina. Osvaldo Gross, Felicitas Pizarro, Pedro Lambertini, Roal Zuzulich, Juan Cruz Galetto, Andrés Chaijale y Julián Espinosa serán protagonistas de clases magistrales imperdibles, donde combinarán productos cordobeses con técnicas de primer nivel.

Uno de los grandes invitados, el chef Pedro Lambertini, adelantó con entusiasmo lo que se viene: "Uno de los mayores valores de una feria como Mercadazo es acercarnos al origen de los alimentos. Córdoba tiene una enorme riqueza productiva y gastronómica, y este encuentro permite visibilizar el trabajo, el conocimiento y la pasión que hay detrás de cada ingrediente. Ese vínculo entre productores, cocineros y público nos invita a aprender, compartir y redescubrir que la mejor cocina siempre nace de un gran producto. Estoy muy feliz de formar parte de esta propuesta y de compartir una clase de cocina en este contexto".

Una vidriera única para el sabor cordobés

Mercadazo se perfila como mucho más que una feria: es una invitación a recorrer toda la provincia a través de sus sabores, a conocer de cerca a quienes trabajan la tierra y elaboran cada producto, y a vivir una experiencia que combina turismo, gastronomía e identidad.

Con entrada libre y gratuita, el 15 y 16 de agosto Córdoba tiene una cita ineludible para todos los que quieran descubrir, degustar y disfrutar de lo mejor de su producción local.