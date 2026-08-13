Agustín Laje: “A Milei le faltan votos para ganar en primera vuelta”

El director ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, consideró este jueves que La Libertad Avanza necesitará ampliar su base electoral y alcanzar acuerdos con otros sectores para garantizar la reelección de Javier Milei en 2027, y advirtió: “Faltan votos para ganar en primera vuelta”.

“Hoy, si uno mira un indicador que los politólogos miramos, que es el índice de confianza de la Universidad Di Tella, tenés un 38 por ciento (de aprobación). Te faltan votos para ganar en primera vuelta”, señaló en declaraciones a Infobae, difundidas por NA.

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Elecciones 2027

Laje sostuvo que el Javier Milei conserva un núcleo duro de respaldo, pero deberá “mejorar formas, aliviar gestos y acercar” posiciones para conquistar al electorado que permanece en el centro del escenario político, según expresó el dirigente libertario.

En ese marco, planteó que el oficialismo deberá reeditar una coalición amplia como la que permitió el triunfo de Milei en el balotaje de 2023 y destacó que Diego Santilli tiene el perfil “perfecto” para llevar adelante esa política de articulación.

“Va a hacer falta mejorar las formas, aliviar gestos y acercar. Acá va a haber un hombre muy importante, que es Diego Santilli. Es el puente perfecto entre una cosa y la otra”, afirmó.

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"Tres tercios" en la elección presidencial

Laje describió el escenario electoral como dividido en “tres tercios”: uno identificado con Milei, otro que se inclinaría por una eventual fórmula del peronismo y un tercero compuesto por votantes oscilantes que, según su análisis, terminarán definiendo las elecciones.

“Ese tercio a veces el liberalismo lo putea bastante, al tibio del medio, pero después lo necesitás”, ironizó el referente libertario.

Según Laje, Milei realizó un “aprendizaje muy veloz” en ese terreno y actualmente es considerado por algunos analistas como “más pragmático que doctrinario”. “Las ideas son una hoja de ruta y después tenés que hacer que lleguen a la realidad”, explicó.

Respecto de Karina Milei, destacó su doble rol como hermana del Presidente y principal estratega política del espacio, aunque puso en duda que deba competir electoralmente.

“No sé si sería conveniente desgastar a una estratega de esa magnitud en un cargo político electoral”, afirmó, y consideró que existe “mucha gente haciendo fila” para ocupar candidaturas, mientras que son menos quienes están dispuestos a desarrollar la denominada “batalla cultural”.

En cuanto a una eventual candidatura propia, Laje descartó por ahora esa posibilidad y sostuvo que su principal tarea continúa siendo la batalla cultural, una actividad que, según afirmó, también desarrolla en otros países.

“Hoy entiendo que mi rol primordial es la batalla cultural, que está teniendo gran éxito”, señaló, al explicar que asumir un cargo en Argentina implicaría abandonar parte del trabajo que realiza en el exterior.

Fuente: NA.