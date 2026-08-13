Córdoba: impulsan un proyecto para prohibir la compra y venta de perros y gatos

La concejala Jessica Rovetto Yapur impulsó en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba la prohibición de la compraventa de animales de compañía y pidió “medidas urgentes” para el control de los perros potencialmente peligrosos.

Además denunció “el fracaso total del control de la Municipalidad con los perros potencialmente peligrosos y su tenencia responsable regulada por la ordenanza 13.321, que desde su sanción a la fecha sigue sin aplicarse correctamente”.

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Proyecto para prohibir la compraventa de animales

Rovetto Yapur volvió a reclamar que se apruebe “de manera urgente” la denominada "Ordenanza Negrita" que “exige medidas estrictas de cuidado animal, que van desde la prohibición de la compraventa de animales de compañía hasta acabar con los criaderos en todo el ejido urbano que facilitan y reproducen la tenencia irresponsable de perros PPP”.

La iniciativa es impulsada después de “la trágica muerte de un niño de tres años tras el ataque de un pitbull en condiciones de precariedad y el rescate de más de 140 perros hacinados en criaderos clandestinos”.



“Hace más de dos años que se sostiene este reclamo legislativo en el Concejo Deliberante frente a una burocracia que mira hacia otro lado, permitiendo que la mercantilización de seres sintientes genere escenarios de sufrimiento y peligro público”, sostuvo la concejala.

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Qué dice el proyecto de ordenanza “Negrita”

Entre los ejes centrales del proyecto “se encuentran las sanciones duras para los casos de maltrato animal y un registro de maltratadores”.



También impulsa “la prohibición de compra, venta, permuta y exhibición con fines de lucro de caninos y felinos en locales, criaderos, plataformas digitales y en la vía pública”.



El proyecto prevé “multas severas superiores a los 5 millones de pesos e inhabilitación perpetua para infractores ante los casos de maltrato”, y “la prohibición de concurrencia a eventos y partidos de fútbol para quienes no puedan costear las multas”.

Por último sostuvo “que debe haber urgente campañas de sensibilización y concientizacion que fomenten la tenencia responsable, el registro de PPP y la adopción, como así también campañas de castración”.