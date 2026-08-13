Culpa de los alquileres y las tarifas: la inflación de Córdoba fue del 1,8%

El Índice de Precios al Consumidor de Córdoba (IPC-Cba) registró en julio una suba del 1,8% respecto de junio, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,4%. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros siete meses del año llegó al 18%. La variación mensual estuvo explicada principalmente por los aumentos registrados en Alimentos y bebidas no alcohólicas y en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

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En el primer caso, las principales subas estuvieron vinculadas con los precios medios de frutas y verduras, además de pan y cereales. El segundo capítulo estuvo impulsado por las variaciones en los alquileres de viviendas, electricidad, agua corriente y gas.

Los servicios aumentaron más que los bienes

La evolución de los precios mostró una diferencia marcada entre bienes y servicios. Los bienes, que representan el 61% de la canasta utilizada para medir el IPC-Cba, aumentaron 1,2% durante julio.

En tanto, los servicios, que tienen un peso del 39% en la canasta, registraron una suba del 2,6%. De esta manera, los servicios tuvieron un incremento superior al de los bienes y ejercieron una mayor presión sobre el índice general.

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Al analizar el comportamiento de los precios según sus características, los bienes y servicios estacionales registraron una variación negativa del 1,4% durante julio, funcionando como un factor de contención para el nivel general.

En contraste, los precios regulados, que incluyen bienes y servicios cuyos valores están sujetos a regulación estatal o tienen un alto componente impositivo, aumentaron 2,7%. Por su parte, el resto de los productos que componen la canasta, utilizado como medida de la inflación núcleo, registró una variación mensual del 1,9%.