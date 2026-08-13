Empleados “fantasmas” en la Unicameral: Cómo es la “pyme” de Ramón “Cañito” Flores

La detención de José Villarreal, asesor de la Legislatura designado por el legislador departamental de Río Seco, Ernesto Ramón "Cañito" Flores, en el marco de una causa por abuso sexual y grooming contra adolescentes, reabrió un cuestionamiento político que ya tenía antecedentes en el norte cordobés: la integridad de la nómina de asesores contratados por el dirigente del PJ.

Según referentes de la oposición radical en el departamento Río Seco, Villarreal no sería un caso aislado. Existirían al menos casi una decena de “empleados” o “asesores” vinculados al legislador que no concurrirían a la Legislatura ni cumplirían funciones públicas verificables.

Ernesto Ramón es un “caudillo” del norte cordobés. Es la persona de referencia del gobernador Martín Llaryora. Suele postear en sus redes reuniones con el Jefe de Gabinete Manuel Calvo y actos con la cúpula provincial.

Flores, con una trayectoria que incluye haber sido intendente de Villa de María de Río Seco y legislador departamental en más de un mandato, es un dirigente con fuerte arraigo territorial en el norte cordobés. Hay muchas versiones por su apodo "canito": la más aceptada es por su pasado de joven motero y ruidoso.

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Hasta llegó a prometer un Albergue en Sebastián Elcano por $ 1000 millones."Así se maneja él, con los fondos públicos: me dan esto para que hagamos esto. No hay empresa, licitación, nada, así discrecional", indicó el dirigente radical Matías Cejas.

Qué pide saber la oposición

Villarreal continuaba figurando en el portal oficial de Empleados Contratados de la Legislatura pese a que el Flores había declarado públicamente, tras conocerse la detención, que solicitó su baja. El propio legislador había reconocido ante Cadena 3 que las tareas de Villarreal eran "en zonas grises" y de asistencia social ante emergencias como inundaciones u operativos de dengue.

Ya en diciembre, Villarreal, apreció en el móvil de Canal Doce en el momento que los empleados se estaban registrando luego del escándalo por los empleados "fantasmas" presentados por Perfil Córdoba.

Matías Cejas, presidente del comité departamental de la UCR en Río Seco y exdirigente de la Juventud Radical, cuestionó esa versión: "Sabemos qué hace y cómo se vincula José Villarreal", afirmó, en referencia al conocimiento que —según su testimonio— existe en la comunidad sobre las actividades de los asesores del legislador. Cejas señaló además que la denuncia de su espacio político por presuntos "empleados fantasmas" es previa a la causa penal que hoy pesa sobre Villarreal.

Otros asesores contratados en el mandato de Flores

El caso Villarreal no es aislado. Existen otros asesores contratados bajo su gestión de quienes también se pidió conocer si cumplen funciones públicas verificables:

- Sole Karem Fabiola, esposa de Mario Alejandro Giraudo, abogado y socio de Flores, quien hasta hace poco ocupaba ese cargo de asesor legislativo.

- Presidente Abril, hija de Ariel “Gato” Presidente, mano derecha del legislador departamental.

- Luque Erika Paola, prima de la actual pareja de Flores. Figura en la dirección general de capacitación y extensión legislativa

- Rodríguez Ariel Alejandro, encargado de mantenimiento de las propiedades del legislador. Fue condenado por peculado y exonerado de la administración pública (EPEC).

- Bustos Gustavo Ariel, ex presidente comunal de Chañar Viejo. Asesor legislativo del bloque Hacemos Unidos

- González Juan Raúl, ex presidente comunal de Rayo Cortado. Asesor legislativo del bloque.

- Villarreal Héctor Gabriel, ex presidente comunal de Gutenberg.

- Villegas José Héctor René, ex presidente comunal de Puesto de Castro. Asesor legislativo del bloque

Cejas afirmó que la semana pasada y antes de conocerse el escándalo por Villarreal se presentó un pedido de informes. Que se suma a otra denuncia que su espacio radicó en diciembre pasado por reintegros solicitados a la Legislatura, por un monto que estimó en unos 5 millones de pesos. Según su relato, el legislador justificó esos reintegros como donaciones a escuelas de fútbol del departamento, versión que —afirmó Cejas— las propias escuelas desmintieron públicamente.

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Pese a los cuestionamientos difundidos en redes sociales por el comité radical sobre los denominados "asesores fantasmas", Flores nunca dio explicaciones formales sobre las tareas específicas de cada contratado. "Nunca pudo dar cuenta", afirmó el dirigente, quien indicó que existe un nuevo pedido de informe con diez días de plazo para que el legislador responda sobre la función de Villarreal y las medidas adoptadas tras su detención.

Este medio intentó comunicarse con Ernesto Flores para conocer su postura sobre los señalamientos del informe y no obtuvo respuesta hasta el momento de esta publicación. En caso de recibirla, será incorporada.