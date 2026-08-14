Flybondi no vuela a Corrientes hace cuatro semanas y debe sueldos, pero sigue vendiendo pasajes

La crisis financiera y operativa de la aerolínea lowcost Flybondi sumó un nuevo capítulo en la región. Fuentes del aeropuerto internacional Piragine Niveyro confirmaron a Perfil que la compañía no opera vuelos en la capital correntina desde hace cuatro semanas, en un contexto atravesado por despidos y falta de pago de haberes.

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Según revelaron desde la terminal aérea, la parálisis local se profundizó por la situación de los trabajadores: "Los empleados tampoco están yendo porque no están percibiendo sus haberes".

No obstante, aclararon que dentro de las instalaciones del aeropuerto "están todas sus cosas y equipos, pero de Flybondi nadie".

A pesar de este escenario de inoperatividad y conflicto laboral, la página web oficial de la empresa continúa con la venta de pasajes con destino u origen en Corrientes, con disponibilidad programada recién a partir del mes de octubre.

Para el jueves 1° de ese mes, las tarifas parten desde los $130.951, mientras que para los días subsiguientes se ofrecen valores en torno a los $64.876.

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Embargo millonario trabado por ARCA

A la parálisis en la provincia se sumó una dura embestida en los tribunales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició una batería de ejecuciones fiscales contra la firma por compromisos tributarios impagos, logrando que la Justicia ordene el embargo preventivo de sus cuentas bancarias.

Las presentaciones judiciales fueron radicadas el 11 de agosto ante juzgados federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias de la Ciudad de Buenos Aires. Tan solo 24 horas después, los magistrados intervinientes dieron luz verde a las medidas cautelares sobre los fondos de la empresa.

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El reclamo de ARCA comprende al menos seis expedientes por obligaciones vencidas entre los meses de marzo y junio de este año. En cinco de las causas, el capital demandado asciende a $1.525 millones, cifra a la que se adiciona un 15% destinado a cubrir intereses y costas judiciales.

De este modo, la traba sobre las cuentas alcanza aproximadamente los $1.754 millones, monto que podría incrementarse cuando se liquide el expediente restante.