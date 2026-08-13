Inflación: el NEA marcó 2% en julio y es la región con mayor suba acumulada del año

La inflación en el Noreste argentino (NEA) alcanzó el 2% en julio de 2026, apenas por debajo del 2,1% registrado a nivel nacional. Sin embargo, el dato mensual esconde una diferencia significativa cuando se amplía la comparación: la región encabezó tanto la inflación acumulada en lo que va del año como la medición interanual.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los precios en el NEA aumentaron 22,3% entre diciembre de 2025 y julio de este año, tres puntos por encima del promedio nacional, que fue del 19,3%.

El Noreste quedó así como la región con la mayor variación acumulada del país. Detrás se ubicaron el Noroeste, con 20,2%; Gran Buenos Aires, con 19,4%; región Pampeana, con 19%; Cuyo, con 18,6%; y Patagonia, con 17,5%. La brecha también se observa frente al mismo mes del año pasado. En términos interanuales, el NEA alcanzó una inflación del 36,9%, contra un promedio nacional del 33,8%.

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Educación encabezó las subas de julio

Por rubros, Educación fue la división que más aumentó durante julio en el NEA, con una variación del 7,5%. En segundo lugar apareció Recreación y cultura, con 4%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,9%. El rubro Salud tuvo una suba del 2,7%.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los componentes de mayor peso en los hogares, aumentaron 1,5% en julio.Aunque esa variación fue inferior al índice general regional, se trató del rubro que más aportó al resultado final del mes, con una incidencia de 0,56 puntos porcentuales.

Entre los productos que explicaron esa presión aparecen las verduras, los lácteos, el pan y los cereales.

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Qué pasó con transporte, comunicación y restaurantes

Otros rubros registraron movimientos más moderados. Comunicación aumentó 2,3%, mientras que Restaurantes y hoteles avanzó 2% y Bienes y servicios varios, 1,9%.

Por debajo de esos valores se ubicaron Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 1,4%, y Transporte, con 1,3%. En cambio, Prendas de vestir y calzado no registró variaciones durante julio en el NEA.

Uno de los datos más marcados del informe aparece al comparar bienes y servicios. Durante julio, los bienes aumentaron 1,4% en el Noreste, mientras que los servicios treparon 3,7%. La variación de los servicios también superó al promedio nacional de esa categoría, que fue del 3,1%.

En cuanto a la composición del índice, los productos estacionales subieron 3,6%, mientras que los precios regulados aumentaron 2,9%. La inflación núcleo, que excluye estacionales y regulados y suele utilizarse para medir la tendencia más persistente de los precios, fue del 1,5% en el NEA, por debajo del 1,8% nacional.

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Vivienda acumula una suba superior al 50% en 2026

El mayor impacto acumulado del año aparece en los gastos vinculados con el hogar. Entre diciembre de 2025 y julio de 2026, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentaron 51,7% en el NEA.

En el mismo período, Educación acumuló 41,1%, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 23,2%. La comparación interanual profundiza esa diferencia: los costos vinculados con vivienda y servicios básicos quedaron 72,8% por encima de julio de 2025. Educación registró una suba interanual del 45,8% y los alimentos avanzaron 40,7%.