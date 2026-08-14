Lesa humanidad: emitieron un nuevo certificado de defunción para Carlos Tereszecuk, hallado en el río Paraná

En un acto de reparación histórica y judicial, el Registro de las Personas de Corrientes confeccionó un nuevo certificado de defunción para Carlos Tereszecuk, militante político y exsecretario del Poder Legislativo de Misiones. El documento rectifica la versión oficial tras 50 años y deja asentado que su fallecimiento respondió a un homicidio calificado como crimen de lesa humanidad, luego de ser víctima de torturas y ejecución en el marco del terrorismo de Estado.

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La medida administrativa dio cumplimiento a la sentencia por el derecho a la verdad dictada en noviembre de 2025 por la titular del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger.

La resolución judicial ordenó la anulación del acta de defunción primitiva —confeccionada en 1976— e inscribió el nuevo documento integrativo que fue entregado a los familiares de la víctima bajo la inscripción del Acta N° 41, Tomo N° 80, Folio N° 41 del municipio de Empedrado.

Secuestro, tormentos y hallazgo en las costas de Empedrado

El fallo judicial, impulsado por la querella familiar con el acompañamiento de la fiscalía federal a cargo de Federico Carniel, Horacio Rodríguez y Diego Vigay, logró reconstruir de manera precisa el itinerario del joven dirigente.

Tereszecuk fue secuestrado en los primeros días de noviembre de 1976 y llevado al centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía de Resistencia, bajo la órbita de las fuerzas provinciales y el Ejército Argentino.

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Diversos testimonios judicializados confirmaron las graves torturas a las que fue sometido, las cuales le impidieron mantenerse en pie de forma autónoma. Durante la segunda semana de noviembre de ese mismo año, el militante fue ejecutado y su cuerpo fue arrojado a las aguas del río Paraná.

El 15 de noviembre de 1976, sus restos fueron rescatados en la costa de la localidad correntina de Empedrado, a 70 kilómetros de la capital chaqueña. Luego de permanecer décadas sepultado como NN en el cementerio municipal, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) restituyó su identidad biológica en 2018.

El patrón del arrojamiento de cuerpos al río Paraná

La sentencia de la jueza Niremperger dio por probada además una metodología sistemática desplegada en la región por la represión ilegal: el descarte de cuerpos ejecutados en el cauce del río Paraná.

De acuerdo con las actuaciones técnicas de la Fiscalía Federal de Corrientes y el EAAF, las víctimas —asesinadas con disparos en el cráneo o tórax— eran arrojadas al agua maniatadas con alambres y desnudas.

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En varios episodios se acreditó además la amputación de yemas dactilares y cortes abdominales para evitar el flote de los cadáveres y dificultar la identificación pericial.

A través de esta misma labor científica se logró identificar en tumbas NN a otras víctimas de la dictadura en la provincia, entre ellos a Rómulo Artieda —desaparecido del Regimiento de Infantería N° 9 de Corrientes en 1977— y Julio "Bocha" Pereyra, ejecutado en la Masacre de Margarita Belén.