Concurso de fotos de árboles florecidos: cómo participar por un iPhone 17

En el marco de las acciones para revalorizar el patrimonio natural urbano y promover la creatividad comunitaria, la Municipalidad de Corrientes presentó el concurso de fotografía móvil denominado "La ciudad que queremos florece". La propuesta busca que los vecinos de la capital capturen con sus teléfonos celulares la imagen de su árbol florecido favorito en el ejido urbano.

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La convocatoria es libre, gratuita y no requiere experiencia técnica ni profesional en el ámbito audiovisual. Los interesados tendrán tiempo de enviar sus postulaciones hasta el 13 de septiembre de 2026 a las 23:59. La fotografía elegida mediante votación popular obtendrá como reconocimiento un teléfono celular iPhone 17.

Requisitos y modalidad de envío

De acuerdo con las bases y condiciones informadas por la comuna, la participación está abierta a cualquier persona física residente en la ciudad de Corrientes. En el caso de los participantes menores de 18 años, se exigirá la autorización formal de madre, padre o tutor para la eventual recepción del premio.

Las imágenes deben enviarse al correo electrónico [email protected] con el asunto "Concurso Florece". Cada participante podrá presentar una única fotografía en formato JPG o PDF, acompañada por un epígrafe descriptivo de hasta tres líneas y los datos personales (nombre, apellido, DNI, teléfono de contacto y usuario de Instagram).

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Las pautas excluyen de manera explícita las imágenes tomadas con cámaras profesionales o generadas mediante software de Inteligencia Artificial (IA). Los participantes deberán ser titulares exclusivos de los derechos de autor de la obra enviada.

Proceso de selección y votación en redes

El certamen se resolverá en dos instancias diferenciadas:

Preselección técnica: un jurado integrado por el equipo audiovisual municipal, un fotógrafo de trayectoria en medios de comunicación, representantes de la Iglesia Católica y Evangélica, el director del Vivero Municipal y un agente del área de barrido evaluará las obras enviadas. El comité seleccionará 10 imágenes finalistas considerando composición, creatividad y enfoque, solicitando los metadatos EXIF de los archivos para validar que provinieron de un dispositivo móvil.

Votación del público: las 10 postulaciones finalistas serán publicadas el 18 de septiembre en la cuenta oficial de Instagram @municorrientes. El público podrá votar a su favorita mediante comentarios hasta el 20 de septiembre.

La fotografía que registre la mayor cantidad de apoyos populares será proclamada como ganadora y se anunciará formalmente el 21 de septiembre de 2026. Los detalles completos y reglamentarios pueden consultarse en el sitio web ciudaddecorrientes.gov.ar/concurso2026.