Lourdes Sánchez, la presidenta del Instituto de Cultura que vuelve a bailar en el Teatro Vera

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, confirmó su regreso a las tablas como bailarina en el escenario del Teatro Oficial Juan de Vera. La función tendrá lugar el próximo 4 de septiembre con la obra "Bloody Tango", una producción ideada y dirigida por Noelia Marzol, marcando el reencuentro de la artista correntina con la sala oficial tras 18 años de ausencia.

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En declaraciones sobre su retorno, la funcionaria y artista reconoció el impacto emocional de la presentación: "Lo más significativo para mí de todo esto es volver a pisar el Vera como bailarina. Te juro que me cuesta todavía poner en palabras lo que para mí significa y se me quiebra la voz porque me emociona mucho".

Sánchez explicó que lleva casi dos años alejada de la actividad escénica profesional debido a sus compromisos institucionales y personales. Sobre su rutina de ensayos, detalló que asumirá una participación especial dentro de la obra: "Mi papel es el mismo, un poco más acotado porque es una obra entera que tenía muy poco tiempo de ensayar. Estaré en tres o cuatro cuadros".

Gestión cultural y vocación artística

Respecto a la alternancia entre su rol institucional como titular del organismo cultural provincial y su faceta sobre el escenario, la funcionaria desestimó que ambas tareas resulten contrapuestas. "Yo nunca voy a dejar de sentir lo que a mí me provoca bailar. Siempre dije que nunca necesité ningún tipo de terapia; para mí la danza siempre fue mi cable a tierra", sostuvo a Radionord.

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Ante la posibilidad de recibir cuestionamientos públicos por su actuación en la sala oficial mientras ejerce la función pública, la titular del área cultural expresó: "Sé que puede pasar eso, pero estoy en un lugar hoy como presidenta del Instituto de Cultura siendo artista. A mí me contrataron sabiendo que soy artista y todavía me puedo dar el lujo, a mis 40 años, de subirme a un escenario".

La propuesta escénica de "Bloody Tango"

La pieza teatral reúne a una cantante y 11 bailarines en escena, entre los que se cuentan campeones mundiales de la disciplina. La puesta combina pasajes de tango tradicional con arreglos musicales contemporáneos y versiones de repertorio pop adaptadas al género.

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Tras su presentación en la capital correntina, la producción iniciará una gira regional con funciones programadas en las ciudades de Goya, Posadas y Curuzú Cuatiá, previo a su desembarco en la temporada estival de Mar del Plata.