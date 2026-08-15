Hernán Lacunza: "Cada vez que uno presenta un menú diferente, nos invitan a comer milanesas"

El exministro de Economía Hernán Lacunza afirmó que “cada vez que uno presenta un menú diferente, nos invitan a comer milanesas” al referirse al encuentro entre el expresidente Mauricio Macri y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

“Yo pienso que el PRO tiene que tener una oferta política alternativa por eso manifiesto mi voluntad de ser candidato. Soy hoy precandidato de esa expresión”, agregó en declaraciones a Futurock.

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“Milanesas”

“Cada vez que nos convoquen al diálogo, yo también cualquiera que me llame del gobierno o de la oposición, ´che, venite a conversar que quiero saber qué opinás´, yo voy”, aclaró Lacunza.

Aunque luego fue contundente: "Cada vez que uno presenta un menú diferente, nos invitan a comer milanesas. Vamos a comer las milanesas, pero después que pase algo".

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Bancos y préstamos en dólares

Al referirse a la medida del gobierno nacional que otorga la posibilidad a los bancos de prestar en dólares a las empresas que no los generan, Lacunza expresó su rechazo.

"Ya hicimos eso, ya lo hicimos, a fines de los noventa. Terminamos con la pesificación asimétrica, no cometamos los mismos errores", advirtió.

Y luego sugirió: “Generemos un mercado de crédito en moneda local o en pesos para el que recauda pesos”.

“Si empezamos a darle crédito en dólares al que recauda pesos, un día sube el dólar, no pasado mañana ni la semana que viene, un día sube el dólar porque alguien hizo mal los números, y no lo pueden devolver. Y entonces tenemos el 2001. No tomemos atajos”, concluyó Lacunza.