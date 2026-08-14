Aún con el bono y el aumento, las jubilaciones mínimas de ANSES en septiembre no llegarian a 500 mil pesos

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán un nuevo aumento en septiembre de 2026. Los haberes subirán 2,1%, en línea con la inflación de julio informada ayer por el INDEC, debido al mecanismo de movilidad vigente que actualiza mensualmente las prestaciones de acuerdo con la evolución de los precios.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $419.817,13 a $428.633,20. Para quienes perciben el haber mínimo, el ingreso se completará con el bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto bruto total llegará a $498.633,20 en septiembre.

De esta manera, el incremento efectivo sobre el ingreso total de quienes cobran la mínima resulta inferior al 2,1%, debido a que el bono permanece congelado en $70.000 y no se actualiza por inflación.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima en septiembre

Con el reajuste de septiembre, los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima sin bono: $428.633,20. Bono extraordinario: $70.000. Total bruto con bono: $498.633,20. Ingreso estimado luego del descuento de PAMI: $485.774,20.

Así, el haber mínimo queda muy cerca de la barrera de los $500.000 mensuales, aunque todavía no logra superarla aun contabilizando el refuerzo extraordinario.

El bono es especialmente relevante para los beneficiarios de menores ingresos porque, al mantenerse sin cambios nominales mientras las jubilaciones se actualizan mes a mes, su peso dentro del ingreso total se reduce gradualmente.

Jubilación máxima: cuánto será en septiembre

El incremento del 2,1% también alcanza a quienes perciben haberes superiores.

La jubilación máxima se ubicará en $2.884.295,54 brutos durante septiembre. Luego de los descuentos correspondientes, el ingreso neto estimado será de $2.724.096,80.

La actualización alcanza a todos los haberes previsionales porque el actual esquema de movilidad aplica ajustes mensuales tomando como referencia la inflación de dos meses atrás. En este caso, el aumento de septiembre refleja el IPC de julio.

Cuánto cobrarán la PUAM y las Pensiones No Contributivas

También se actualizarán en septiembre la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas.

La PUAM, equivalente al 80% del haber mínimo, llegará a $342.906,56. Al sumarle el bono de $70.000, el monto bruto ascenderá a $412.906,56.

Por su parte, la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, equivalente al 70% de la jubilación mínima, pasará a $300.043,24. Con el refuerzo extraordinario, el ingreso alcanzará los $370.043,24.

De esta manera, los principales montos previstos para septiembre serán:

Jubilación mínima: $428.633,20. Jubilación mínima más bono: $498.633,20. Jubilación máxima: $2.884.295,54. PUAM: $342.906,56. PUAM más bono: $412.906,56. PNC por invalidez: $300.043,24. PNC más bono: $370.043,24.

Por qué las jubilaciones aumentan 2,1% en septiembre

Desde la modificación de la fórmula de movilidad previsional, las jubilaciones y pensiones se actualizan todos los meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un desfase de dos meses. ANSES aplicó, por ejemplo, un aumento de 1,89% en agosto tomando como referencia la inflación de junio.

Como el INDEC informó que la inflación de julio fue de 2,1%, ese porcentaje se trasladará a los haberes de septiembre. El dato marcó además una aceleración respecto del 1,9% registrado en junio.

El ajuste permitirá que los haberes previsionales acompañen la inflación mensual, aunque persiste una diferencia para los beneficiarios que dependen del refuerzo: el bono de $70.000 no forma parte del haber jubilatorio y permanece sin actualización, por lo que pierde peso frente al avance acumulado de los precios.