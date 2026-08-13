Qué pasará con los salarios y las jubilaciones tras el dato de inflación del 2,1% de julio

El dato de inflación de julio no sólo marcó una nueva aceleración de los precios: también definió cuánto aumentarán en septiembre las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Con un IPC del 2,1%, los haberes previsionales volverán a ajustarse en esa proporción el próximo mes, mientras que para los trabajadores asalariados el efecto será diferente, ya que sus ingresos no cuentan con una actualización automática.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que los precios aumentaron 2,1% durante julio, frente al 1,9% de junio. Así, la inflación acumuló un 19,3% en los primeros siete meses de 2026 y un 33,8% interanual.

Más allá de la cifra macroeconómica, el nuevo IPC tiene un impacto concreto sobre el bolsillo. Desde 2024, las jubilaciones y otras prestaciones sociales se actualizan todos los meses siguiendo la inflación, aunque con un rezago de dos meses. Es decir, el índice correspondiente a julio se trasladará a los pagos de septiembre.

Cuánto aumentarán las jubilaciones en septiembre

Durante agosto, la jubilación mínima se encuentra en $419.775,93, mientras que el haber máximo alcanza los $2.824.694,49. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en tanto, es de $335.820,74.

Si sobre esos montos se aplica el 2,1% informado para julio, en septiembre los valores quedarían aproximadamente de la siguiente manera:

Jubilación mínima: pasaría de $419.775,93 a $428.591.

Jubilación máxima: subiría de $2.824.694,49 a aproximadamente $2.884.013.

PUAM: avanzaría desde $335.820,74 hasta cerca de $342.873.

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: rondarían los $300.014.

Los números son cálculos realizados a partir del IPC conocido este jueves y quedarán sujetos a la resolución mediante la cual ANSES oficialice los importes de septiembre.

A diferencia del haber, el bono extraordinario para los jubilados de menores ingresos no se actualiza automáticamente por inflación. Para agosto, el Gobierno volvió a fijarlo en un máximo de $70.000, mediante el Decreto 686/2026.

Por ese motivo, todavía resta conocer si el Ejecutivo volverá a otorgarlo en septiembre y por qué monto. Si se mantuviera nuevamente en $70.000, un jubilado que percibe la mínima cobraría alrededor de $498.591 entre haber y refuerzo.

Allí aparece una diferencia importante para el poder adquisitivo. Mientras el haber básico subiría 2,1%, el ingreso total de un jubilado de la mínima aumentaría cerca de 1,8% si el bono permaneciera congelado en $70.000, debido a que esa parte del ingreso no acompaña la inflación.

AUH y asignaciones: cuánto pasarían a cobrar

El mismo mecanismo de movilidad alcanza a las asignaciones familiares y universales. ANSES estableció para agosto un aumento del 1,89% y fijó la Asignación Universal por Hijo (AUH) en $150.848, mientras que la AUH por hijo con discapacidad quedó en $491.173. También se actualizaron los montos y los rangos de ingresos del sistema de asignaciones familiares.

Con una actualización del 2,1% en septiembre, la AUH pasaría a alrededor de $154.016 por hijo, mientras que la prestación por hijo con discapacidad se ubicaría cerca de los $501.488.

La movilidad también impactará sobre las asignaciones que cobran los trabajadores registrados. Por ejemplo, el valor general de la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos, que actualmente es de $75.433, subiría a alrededor de $77.018. Los límites de ingresos para acceder al beneficio también se actualizarán.

Qué pasará con el salario mínimo después de la inflación de julio

A diferencia de las jubilaciones y asignaciones, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) no se actualiza automáticamente de acuerdo con la inflación. Por lo tanto, el dato del 2,1% de julio no implica por sí solo un incremento equivalente durante septiembre.

Desde el 1° de agosto, el salario mínimo se ubica en $376.600 mensuales para los trabajadores que cumplen la jornada legal completa, mientras que para los jornalizados el piso es de $1.883 por hora, de acuerdo con la última actualización establecida por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En julio, el SMVM había sido de $372.400, por lo que el aumento dispuesto para agosto fue de apenas 1,2%, por debajo del 2,1% que avanzaron los precios durante julio.

Además, el cronograma vigente fijó aumentos mensuales hasta agosto de 2026, por lo que todavía deberá definirse qué ocurrirá con el salario mínimo a partir de septiembre. A diferencia de la movilidad previsional, no existe una fórmula que obligue a trasladar directamente la inflación del mes anterior al ingreso mínimo.

De este modo, mientras que el IPC de julio ya permite anticipar un aumento del 2,1% para las jubilaciones y asignaciones de septiembre, el impacto sobre el salario mínimo dependerá de una nueva actualización oficial.

FN