Canasta del jubilado: en marzo 2026 supera $1,8 millones y la mínima solo cubre el 25%

La canasta básica del jubilado alcanzó un valor de $1.824.682 en marzo del 2026 logrando así un aumento del 20,51%, alcanzando una diferencia de $310.607,87 con respecto a la medición anterior. Con el cobro de una jubilación mínima más el bono de $70.000 alcanza a cubrir solo una cuarta parte de la canasta, según los datos de la Defensoría de la Tercera Edad, que coordina el Dr. Eugenio Semino.

Vale señalar que el relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad se realiza cada 6 meses con valores que surgen de la compulsa de los centros urbanos del país, en donde viven más personas mayores. El relevamiento se hace en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense, las ciudades de Mendoza, Córdoba y Rosario y revela la situación de millones de jubilados y pensionados.

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Según declaró el Dr. Eugenio Semino, director de la Defensoría de la Tercera Edad: “Esta medición incluye gastos de vivienda que contemplan un licuado de variables tales como mantenimiento de un inmueble propio, alquiler, y la vida de adultos mayores en pensiones”. También “el rubro medicación contempla una variedad de medicamentos de diferentes patologías, considerando el descuento que se realiza en farmacias según la obra social del jubilado”, concluyó el doctor.

Cómo se dividen los gastos

Del $1.824.682 relevado en marzo del 2026, los gastos en los Medicamentos insumen $503.600, Alimentación $410.640, Vivienda $360.150 y Servicios $151.350, destacando entre los consumos que más caros están.

En el informe se destaca que se trata de “una historia que se repite. Los nuevos datos de la canasta básica de los jubilados ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector”. Además, se refiere a “una canasta básica de $1.824.682 en un contexto en el que cuatro millones y medio de jubilados cobran una mínima de $369.672,3 más un bono de $70.000”.

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Por otro lado, en el estudio se resaltó que “los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) cobraron $295.680,71 más el bono. El monto de Pensiones No Contributivas, para personas con discapacidad, fue de $258.720,61 más el bono de $ 70.000”.

Cómo evolucionó la Canasta Básica

Dentro de este relevamiento número 36, se evalúa en un apartado la evolución que se fue dando en cada medición que se realiza de manera semestral desde los últimos 16 años. De este modo se puede ver los saltos que fueron dando desde los $2.053 de mayo del 2010 hasta los $1.824.682 de marzo del 2026.

Desde el informe, se destaca que “el intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son inútiles sino también contraproducentes”.

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Finalmente, el informe señala que “no es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. Son siete millones de jubilados y jubiladas, ¿Cómo puede salir adelante un país cuyo Estado hunde directamente en la pobreza a más del diez por ciento de su población? La deuda sigue siendo con ellos”, concluye el informe.

GZ / lr