Bettina Angeletti reapareció sin Adorni: estuvo en evento de RR.HH. y reflexionó sobre "nuevo escenarios"

Tratando de dejar atrás la escandalosa salida de su esposo Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, Bettina Angeletti reapareció públicamente en un evento empresarial del área de Recursos Humanos, cuyas fotos subió luego a sus redes sociales, con reflexiones sobre liderazgo, IA y el futuro de las organizaciones en el ámbito de personal y RR.HH.. “El desafío no está solamente en incorporar nuevas herramientas, sino en decidir qué hacemos con lo humano en este nuevo escenario”, escribió Angeletti, que se adapta en estas semanas al "otro escenario": el de las causas judiciales de su marido, al que la Justicia le exigió la última semana que justifique “un incremento patrimonial que pasó de un 2.241% nominal y 415% real”.

La reaparición de Angeletti se produjo en el XII Congreso Argentino de Recursos Humanos, una jornada dedicada al impacto de la tecnología en el mundo del trabajo con el lema “La tecnología ya decidió el futuro organizacional”.

“El desafío no está solamente en incorporar nuevas herramientas, sino en decidir qué hacemos con lo humano en este nuevo escenario”, escribió Angeletti en sus redes sociales, posando sonriente y sola con fondos que detallaban el cariz empresarial de la cita.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La vida continúa: Angeletti intentó "ponerle onda" a su paso por el XII Congreso de Recursos Humanos.

Como se sabe, Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete el 27 de junio, luego de haber sometido al Gobierno a un desagaste interminable de imagen que se inició justamente con una foto de su esposa: fue cuando lo acompañó en marzo en el avión presidencial a Nueva York, y sin que ese detalle se hubiera informado, Angeletti apareció luego en un homenaje que Milei hacía en un cementerio de judío de Queens, a uno de sus mentores y guías espirituales, el rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el “Rebe de Lubavitch”.

De allí saltarían las investigaciones sobre vuelos privados a Punta del Este, compras de departamentos, insólitos préstamos de jubiladas sin garantías, la construcción de una casa en un country por 245 mil dólares... y todo llevaría a la renuncia. Adorni había pasado en pocos meses de carta fundamental del Gobierno y seguro candidato a jefe de Gobierno porteño, a una suerte de "mancha venenosa" en la que cualquier foto en la que aparecía afectaba la imagen de sus acompañantes.

Se habló de que los hermanos Milei le buscan algún destino diplomático, pero a mediados de agosto, todavía no hay confirmaciones del tema o de nuevas rumbos para Adorni en el variopinto universo libertario.

HB