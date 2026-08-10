El fiscal intimó a Manuel Adorni para que en 15 días explique su patrimonio

La investigación contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito dio un giro clave este lunes con una medida contundente de la Justicia federal, en una causa que lleva más de cuatro meses de análisis. A día de hoy, el fiscal federal Gerardo Pollicita lo intimó formalmente a justificar el origen de su patrimonio al detectar inconsistencias millonarias entre sus ingresos como funcionario público y sus gastos reales.

Al tratarse de una instancia previa a un posible llamado a indagatoria, el requerimiento le otorga al exjefe de Gabinete un plazo improrrogable de 15 días para responder a más de 20 puntos concretos incluidos en un documento de más de 200 páginas sobre su evolución patrimonial y la de su pareja, Bettina Angeletti.

Dado que el documento elaborado por la fiscalía, respaldado por un riguroso informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), expone un desbalance financiero que la defensa del exfuncionario deberá aclarar con documentación respaldatoria.

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Manuel Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, durante una aparición pública

La Justicia tomó como referencia el período entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, cuando renunció como jefe de Gabinete. A lo largo de esos meses, recibió 35 haberes a sus cargos públicos y, se sumaron los ingresos comprobados de su cónyuge.

El juez federal Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N.º 4

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Las 20 preguntas que Adorni deberá responder por su patrimonio

1.- Los cálculos incorporados al expediente muestran que los ingresos legales del grupo familiar durante ese período alcanzaron los $229.752.283,20, mientras que las erogaciones en gastos corrientes (tarjetas de crédito, expensas, impuestos, seguros y viajes) treparon a $272.820.832,20. La diferencia es de aproximadamente $43 millones.

2.- La Fiscalía también puso el foco en los dólares en efectivo declarados por Adorni y busca determinar cuál fue su origen y cómo se relacionan con las distintas declaraciones juradas y sus rectificaciones.

3.- Uno de los puntos que deberá explicar es la compra del lote 380 del Country Indio Cuá, además del dinero utilizado para ingresar al emprendimiento. La Justicia busca conocer el origen de esos fondos.

4.- También deberá justificar los fondos utilizados para la remodelación integral de la vivienda del Country Indio Cuá, en particular los US$245.000 pagados a Matías Tabar por los trabajos. Además, deberá presentar la documentación que respalde esos pagos.

5.- Otro de los puntos está relacionado con los muebles del inmueble de Miró 550, cuyo precio habría sido abonado en dólares y en efectivo. La Fiscalía busca determinar cuál fue el origen de esos fondos.

6.- Adorni deberá explicar también de dónde salió el dinero utilizado para comprar el inmueble de Miró 550 y precisar las condiciones en las que se realizó esa operación.

7.- Otro de los interrogantes está relacionado con los mutuos familiares declarados por Adorni. La Fiscalía pidió que acredite la existencia de los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, cuándo fueron realizados, cómo se entregó el dinero y cuál fue su destino.

El Country Indio Cuá, donde Manuel Adorni tiene el lote 380

El inmueble de Miró 550, cuya compra, remodelación y mobiliario forman parte de las operaciones

8.- El requerimiento incluye además la compra de un automóvil Jeep. Adorni deberá explicar cuál fue la fuente de los fondos utilizados para adquirirlo.

9.- La Fiscalía también pidió explicaciones sobre el origen, la naturaleza y el respaldo de determinados ingresos que Adorni declaró como no alcanzados o exentos del impuesto a las Ganancias.

10.- Otro capítulo de la investigación está relacionado con los criptoactivos. Adorni deberá explicar cómo fue su operatoria y, especialmente, cuál fue el origen del capital con el que afirma haber comenzado a invertir, entre ellos los aproximadamente US$200.000 en Bitcoin que declaró.

11.- La Fiscalía también quiere saber de dónde salió el dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares, utilizado para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.

12.- Otro de los puntos bajo análisis es el uso reiterado de terceras personas para realizar compras y pagos por cuenta de Adorni y su grupo familiar. La Justicia busca conocer por qué se utilizó esta modalidad, qué bienes o servicios se pagaron de esa manera y de dónde salió el dinero utilizado para devolver esos montos.

13.- Adorni también deberá explicar cómo se relacionan sus gastos y movimientos financieros con los ingresos legales del grupo familiar. Para eso, la Fiscalía puso el foco en su cuenta sueldo del Banco Nación, las cuentas de su pareja, las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales.

14.- La investigación detectó además 20 comprobantes informados ante ARCA durante 2024 y 2025 por más de $6 millones cuyos pagos no pudieron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas. También aparecen 16 facturas de una empresa por más de $2 millones cuyos pagos no coinciden con los montos facturados. Adorni deberá explicar si esas operaciones se realizaron efectivamente, cómo fueron canceladas y cuál fue el origen del dinero.

15.- Otro de los interrogantes está relacionado con las deudas declaradas con el Banco Galicia. La Fiscalía busca saber si fueron canceladas, quién realizó los pagos, qué medio se utilizó y cuál fue el origen de esos fondos.

Manuel Adorni declaró haber invertido aproximadamente US$200.000 en Bitcoin

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16.- También deberá explicar el pago de los honorarios notariales correspondientes a tres operaciones inmobiliarias del matrimonio. La Justicia quiere conocer por qué esas facturas fueron emitidas en su totalidad a nombre de Bettina Angeletti y cómo fueron abonadas.

17.- La Fiscalía puso además la lupa sobre los consumos realizados por personas del entorno de Adorni como usuarios adicionales de dos tarjetas vinculadas al exfuncionario. Deberá precisar quién pagó cada resumen y si hubo reintegros de esos gastos.

18.- Otro punto que deberá aclarar Bettina Angeletti está relacionado con una facturación de una concesionaria por más de $4 millones durante 2026. La Justicia busca determinar si correspondió a la compra de un vehículo que no fue declarado, a otra operación ya contabilizada o a un concepto diferente.

19.- Adorni también tendrá que explicar el origen de los ingresos no salariales que recibió en su cuenta sueldo del Banco Nación y que no provienen de organismos públicos ni de transferencias entre sus propias cuentas.

20.- Por último, la Fiscalía pidió precisiones sobre la valuación de las mejoras realizadas en los inmuebles de Miró 550 y del Country Indio Cuá. Deberá explicar qué gastos concretos representaron esas mejoras, con qué fondos fueron pagadas y qué proporción atribuyó a cada integrante del matrimonio.

MV