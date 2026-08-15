El gobierno bonaerense denunció que no se están realizando obras hidraúlicas clave

"No es solo el abandono de las rutas. No pasa solo son ese tema. Pasa con las obras hidraúlicas que este Gobierno de Milei subejecutó. Y se robó más de 290 mil millones de pesos del Fondo Hídrico Nacional. En el mismo Impuesto a los Combustibles Líquidos una parte importante va para rutas pero una parte importante va para obras hidraúlicas en el contexto en que estamos esperando el fenómeno de Súper El Niño con tormentas muy graves", expresó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis en una entrevista televisiva dejando traslucir el malestar y la preocupación por la situación.

Sabida es la distancia política que separa al gobierno nacional de Javier Milei de la provincia que lidera Axel Kicillof. Y a medida que se acerca el año electoral la pelea recrudece. El mayor reclamo que le hacen a la Casa Rosada es porque las obras en el Río Salado y que están a cargo de la Nación avanzan pero a paso lento. Son las del IV tramo, de unos 56 kilómetros de extensión, en zonas que bordean a la ruta 205 y que abarca a los partidos de 25 de Mayo, Chivilcoy, Alberti y Bragado.

De ese impuesto a los combustibles un 4,31% de lo que se recauda se destina al Fondo de Infraestructura Hídrica que se creó en 2001 mediante un decreto y refrendado por una ley en 2006. Según el sitio web Chequeado, que hizo un pedido de información pública, de los 375.400 millones de pesos que Nación recaudó por ese tributo solo habría hecho pagos por 116.000 millones. Sería solamente el 31% del total.

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Hace unos días la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) subió a un 95% la probabilidad de que el fenómeno climático al que se conoce como Súper El Niño durante el trimestre octubre-diciembre de este año tenga una muy fuerte intensidad en el Pacífico.

De acuerdo a los reportes de la NOAA "la posibilidad de un episodio muy fuerte pasó de alrededor de 81% en julio, a cerca del 95% en agosto, un incremento de 14 puntos porcentuales", apoyado en registros oceánicos que no cuentan con precedentes.

Con el fenómeno Súper El Niño se esperan abundantes lluvias e inundaciones que alterararían el ciclo del agua y que tendrían un impacto importante en la producción de alimentos y también en la infraestructura de las zonas rurales y también de las urbanas.

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Desde 2023 se iniciaron en la provincia de Buenos Aires 24 obras hídricas y solamente se finalizó una en Exaltación de la Cruz.

En el tramo V de la obra que se debe efectuar en la Cuenca del Salado y cuyos gastos serán afrontados por la administración de Kicillof se avanzó en procesos de licitación y planificación con financiamiento provincial para completar 95,38 kilómetros de intervención destinados a recuperar unas 400.000 hectáreas productivas entre Bragado, Alberti, Chacabuco y Junín.