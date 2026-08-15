Mauricio y Karina afrontan una negociación con ejes de conflicto y promesas de acuerdo

El lunes se reunieron. Cara a cara. No fue una charla telefónica como le hicieron creer a la mayoría de las figuras de la política sino un encuentro personal. Mauricio Macri y Karina Milei decidieron comenzar a delinear un camino conjunto que pueda crear un marco de acuerdos provinciales y nacionales para el año que viene. Esto supone, también, que habrá escollos y conflictos que deberán sortear tanto del lado de La Libertad Avanza como del PRO.

En ese marco, tras esa cumbre el lunes pasado el expresidente informó a la mesa ejecutiva amarilla que se había comunicado con la secretaria General de la Presidencia y que habría una nueva instancia de diálogo con Diego Santilli como convocante junto a los primos Menem y Cristian Ritondo y Fernando de Andreis por parte del PRO.

Karina y Mauricio se vieron cara a cara el lunes pero hicieron correr otra versión distinta.

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El mensaje al chat PRO se dio el miércoles por la tarde, a la vez que el equipo del expresidente daba a conocer la noticia a Infobae. Pero con una diferencia: tanto los libertarios como los amarillos habían acordado revelar que fue una llamada telefónica para no alterar los ánimos. No fue así.

Con todo, en el encuentro Macri se mostró predispuesto a avanzar en un acuerdo global con la hermana del presidente que incluya la Ciudad, la Provincia y, por supuesto, el apoyo a la reelección de Javier Milei.

El mapa de acuerdos irá de menor a mayor. Sobre todo porque hay situaciones diversas: una cuestión central para el PRO es retener la Ciudad con un candidato amarillo. Otra cuestión distinta es puntear los municipios de la Provincia donde se entremezclan intereses cruzados.

Con todo, una de los primeros puntos que se puso sobre la mesa, y que siguió con la cumbre en Casa Rosada que tuvo como anfitrión al jefe de Gabinete, fue la suspensión o la eliminación de las PASO como una iniciativa central que, para un acuerdo más grande, el PRO debía acompañar. Es un tema que obsesiona a Karina Milei y, sobre todo, a Lule Menem, su colaborador.

Además de ello, hay dos leyes económicas que particularmente el Gobierno nacional está interesado: la reforma del Banco Central y la segunda parte del proyecto de Inocencia Fiscal.

Hay otros proyectos en danza que le interesan al Ejecutivo, por supuesto. Pero, para septiembre, habrá uno clave, además de sacar las PASO: el Presupuesto 2027.

Tanto Ritondo como De Andreis se mostraron acuerdistas pero pusieron objeciones: mayor interacción entre ambos partidos, proyectos amarillos que también puedan discutirse y consolidar la flamante mesa.

De allí emanó la idea de que, cada 15 días, exista esa instancia coordinada por Santilli junto a Lule Menem y Martín Menem, quien además de presidente de Diputados es el vice de LLA nacional y hasta fue uno de los voceros de la primera reunión en Balcarce 50 el jueves.

Por su lado, De Andreis, en declaraciones a Radio La Red, planteó ayer que el “Colorado” y Jorge Macri deberían encabezar las listas en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. “Para mí, es Diego Santilli en Provincia y Jorge Macri en Ciudad. Quiero que encabecen los del PRO”, afirmó.

Hay dos pruebas de amor: definir el futuro de las PASO y el Presupuesto 2027, año electoral

En ese sentido, De Andreis destacó a ambos dirigentes al espacio y sostuvo: “Santilli y Jorge Macri los dos son nuestros, para mí ambos deberían ser candidatos”.

Además, se mostró abierto a un acercamiento con LLA: “Si esto avanza bien, veo un acercamiento entre Macri y Milei”. Demás está decir que un acuerdo nacional general implicaría que el PRO no tenga su propio candidato a presidente sino que apoye la reelección del jefe de Estado libertario.

Sin embargo, el camino no será nada sencillo: apenas hace diez días el exministro de Economía, Hernán Lacunza, venía de lanzarse como precandidato a presidente. Y, en el movimiento en redes sociales, se podían ver las críticas a este claro acercamiento.

Incluso Ignacio “Nacho” Torres, el gobernador de Chubut, mostró sus dudas y planteó que había que ver la letra chica del acuerdo. Torres pidió alianzas para 2027 que tengan anclaje en el desarrollo porque, “el rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección”.

El propio De Andreis reconoció que dentro del PRO existen distintas posturas: “Hay dirigentes dentro de nuestro espacio que no quieren un acuerdo con LLA, quieren ir solos”.

Por ello, la muñeca de los negociadores será clave. En estos días, incluso, a Karina Milei le llegó una propuesta de parte de una persona de su máxima confianza para el territorio porteño. Lo mantendrá en secreto.

Lo cierto es que el camino comenzó a despejarse pensando en 2027 y dado que, a diferencia de hace ocho meses, la reelección de Milei no está asegurada.

En la Provincia hay municipios amarillos que no se tocarán. Por eso sorprendió la torpeza con que Sebastián Pareja lanzó al exjugador de River, Oscar Ahumada, en un municipio como Zárate donde gobierna Marcelo Matzkin, un hombre de Ritondo.

La ecuación que hacen en el PRO es diáfana: Pinamar, Mar del Plata, Junín, Vicente López, Campana o 9 de Julio, entre otros, seguirán en manos amarillas. Sin ese requisito se complicará un acuerdo. En muchos de esos municipios los violetas le hicieron la vida imposible a los intendentes.

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Milei estará en el Consejo de las Américas

El presidente Javier Milei confirmó su asistencia a la 23ª edición del Council of the Americas, la tradicional conferencia internacional organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). El encuentro se llevará a cabo este jueves 20 de agosto, desde las 8:15, en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires, y reunirá a destacados referentes de los sectores público y privado para debatir sobre las perspectivas políticas y económicas del país. Junto al Jefe de Estado, la nómina de funcionarios nacionales confirmados incluye al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También estarán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. El evento estará encabezado por sus anfitriones tradicionales: Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de AS/COA.

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El factor Lacunza

◆ El exministro de Hacienda de Mauricio Macri dijo que quiere ser candidato presidencial.

◆ Su irrupción adelantó el escenario electoral, pero también mostró que el PRO podría acelerar su diferenciación del Gobierno.

◆ El flamante candidato asegura que no bajará su aspiración y su rol asoma como un acelerador de los contactos entre el PRO y La Libertad Avanza.

◆ Santilli se posiciona como una pìeza clave en la nueva etapa que inauguraron Macri y Karina Milei para explorar un nuevo acercamiento.

◆ El Gobierno ya habla de suspensión de las PASO, aunque una prueba serà el respaldo del PRO en el Congreso.