Julio Iglesias reveló su rutina para mantenerse activo a los 82 años: qué come y cuánto ejercicio hace

A sus 82 años, Julio Iglesias lleva una vida reservada y distante del ritmo que caracterizó sus décadas sobre los escenarios. Sin embargo, el reconocido cantante español mantiene una serie de hábitos cotidianos con los que busca conservarse activo y cuidar su bienestar.

Su estilo de vida no se apoya en entrenamientos sofisticados ni en regímenes alimentarios extremos. Por el contrario, Iglesias combina movimiento diario, platos sencillos, descanso y constancia, cuatro elementos que forman parte de una rutina sostenida durante años.

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En una entrevista concedida al diario británico Daily Mail, el artista explicó que dedica una parte importante de cada jornada a la actividad física. Caminar, nadar y realizar ejercicios para mejorar el equilibrio son las prácticas centrales de su entrenamiento.

“Me gusta hacer ejercicio. Camino una hora al día, nado 250 días al año y hago ejercicios de equilibrio que me llevan una hora”, detalló el intérprete, quien convirtió el movimiento en una de las bases de su vida cotidiana.

La rutina de ejercicios que sigue Julio Iglesias

La caminata diaria le permite mantenerse en movimiento sin recurrir a una actividad de alto impacto. A esa hora de ejercicio se suma la natación, una disciplina que practica durante aproximadamente 250 días al año, de acuerdo con su propio testimonio.

Iglesias también reserva otra hora para trabajar el equilibrio. Esta práctica ocupa un lugar específico dentro de su rutina y completa un esquema físico centrado en ejercicios simples, regulares y adaptados a sus posibilidades.

La relación del cantante con la actividad física se remonta a su juventud. Cuando tenía 19 años, sufrió un grave accidente automovilístico que derivó en un largo proceso de recuperación y marcó profundamente su vida.

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A partir de aquella experiencia, incorporó el ejercicio de manera constante. El accidente también produjo un cambio decisivo en su trayectoria personal: antes de convertirse en una estrella internacional de la música, Iglesias aspiraba a desarrollar una carrera como futbolista.

Qué come Julio Iglesias y por qué elige las lentejas

La alimentación constituye otro de los pilares de sus hábitos. El artista aseguró que no come en grandes cantidades y que prefiere preparaciones sencillas, alejadas de las complicaciones y los excesos.

Entre los alimentos que ocupan un lugar habitual en su dieta se encuentran las lentejas. Según explicó, comenzó a consumirlas siguiendo la recomendación de su padre, quien era médico, y con el tiempo las convirtió en una de sus comidas frecuentes.

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El cantante también manifestó su afición por el vino tinto, una bebida vinculada a sus momentos de tranquilidad y reflexión. “No como mucho. Bebo vino todas las noches. Me encanta el vino tinto; me hace bien. Llevo 50 años comprando vino”, afirmó.

Su interés por el vino se extiende desde hace varias décadas. Iglesias contó que algunas de las botellas adquiridas durante su juventud incrementaron considerablemente su valor con el paso del tiempo, aunque para él la bebida conserva principalmente un significado personal.