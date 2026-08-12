Quién es James, el conde de Wessex que trabaja como peón rural en la finca del rey Carlos III

James, conde de Wessex, habría comenzado a trabajar durante el verano como peón rural en Sandringham, la residencia privada del rey Carlos III en Norfolk. El joven de 18 años fue visto conduciendo tractores y colaborando con las tareas cotidianas de la explotación agrícola mientras espera los resultados de sus exámenes A-level.

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El hijo menor del príncipe Eduardo y Sophie, duques de Edimburgo, terminó recientemente sus estudios en Radley College. Antes de tomar una decisión sobre su futuro académico, James habría optado por conseguir experiencia laboral en la propiedad de su tío, según informaron inicialmente trabajadores del lugar al diario británico The Sun.

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Qué tareas realiza el conde de Wessex en Sandringham

La presencia del joven sorprendió a algunos empleados de Sandringham, acostumbrados a verlo con vestimenta formal durante las celebraciones de Navidad, Pascua y otros actos de la familia real. Uno de los trabajadores aseguró que tuvo que observarlo dos veces antes de reconocerlo detrás del volante de un tractor.

La fuente sostuvo que, pese a ser sobrino del rey, James se mostró dispuesto a participar de las labores rurales y a ensuciarse las manos. También habría cumplido jornadas prolongadas conduciendo maquinaria dentro de la extensa propiedad. El Palacio de Buckingham, sin embargo, no confirmó públicamente los detalles de su empleo.

El trabajo se desarrolla mientras el conde espera sus resultados de los A-level, los exámenes británicos que suelen utilizarse para acceder a la universidad. Por el momento, no existe información oficial sobre la institución o la carrera que podría elegir, ni está confirmado que vaya a comenzar inmediatamente sus estudios superiores.

¿James, conde de Wessex, estudiará en la universidad?

La experiencia en Sandringham coincide con una etapa decisiva para James. Tras graduarse de Radley College, deberá determinar si ingresa en una universidad, se toma un año sabático o sigue otro camino. Sus planes se mantienen en el ámbito privado y la familia real no comunicó qué hará después del verano.

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James nació el 17 de diciembre de 2007 y anteriormente era conocido como vizconde Severn. Comenzó a utilizar el título de conde de Wessex en 2023, cuando el rey Carlos III concedió a su padre el ducado de Edimburgo. La web oficial de la monarquía identifica a los dos hijos del matrimonio como Lady Louise y James, conde de Wessex. En la línea sucesoria vigente, James ocupa el puesto 16, después de su padre.

Su incorporación temporal a las tareas agrícolas responde, además, al tipo de formación que sus padres han buscado para él y su hermana. Los duques de Edimburgo manifestaron en distintas oportunidades que querían ofrecerles una infancia lo más normal posible y prepararlos para la posibilidad de tener que trabajar y generar sus propios ingresos.

Sophie explicó anteriormente que ella y el príncipe Eduardo procuraron mantener a sus hijos alejados de la exposición pública durante sus primeros años. La duquesa señaló que una vida familiar relativamente convencional podía brindarles mejores herramientas para el momento en que tuvieran que incorporarse al mundo laboral.

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Esa filosofía también influyó en la forma en que fueron presentados públicamente. Aunque como nietos de un monarca por línea masculina podían haber utilizado los tratamientos correspondientes a príncipe y princesa, sus padres decidieron que fueran identificados como hijos de un conde. Ni James ni Lady Louise Windsor, de 22 años, adoptaron hasta ahora esos títulos principescos.

La hermana mayor de James vivió una experiencia similar antes de comenzar su formación universitaria: trabajó en un centro de jardinería y luego ingresó en la Universidad de St Andrews, en Escocia. Ese antecedente reforzó la idea de los duques de Edimburgo de que sus hijos conocieran las exigencias de un empleo fuera de las funciones institucionales.

Durante gran parte de su infancia y adolescencia, James permaneció fuera del centro de atención, circunstancia que le valió en algunos medios británicos el apodo de “miembro oculto” de la realeza. Sin embargo, desde que cumplió 18 años comenzó a participar con mayor frecuencia en acontecimientos familiares y ceremonias públicas.

En abril asistió al tradicional servicio religioso de Pascua en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Allí fue fotografiado conversando con Kate Middleton, princesa de Gales, y caminó cerca del príncipe William y de sus hijos durante el ingreso al templo.

Dos meses después realizó su debut en Royal Ascot acompañado por sus padres y ocupó un lugar en el palco real. También participó en la boda de su primo Peter Phillips con Harriet Sperling, otra aparición que aumentó el interés de la prensa británica por su futuro dentro o fuera de la institución.

La afición del conde de Wessex por la vida al aire libre

El supuesto trabajo en Sandringham no sería su primer contacto con las actividades rurales. James es aficionado a la pesca con mosca y, durante las vacaciones familiares en Balmoral, habría pasado largas jornadas pescando salmones en el río Dee junto a su madre, quien también practica esa disciplina.

Su interés por la pesca habría sido celebrado por la fallecida reina Isabel II, debido a que se trataba de una actividad especialmente apreciada por la reina madre. Guardabosques de Balmoral también habrían destacado anteriormente su entusiasmo por las actividades al aire libre.

LV/fl