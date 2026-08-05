El 5 de agosto de 1962, la muerte de Marilyn Monroe a los 36 años en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, conmovió al mundo y congeló para siempre la imagen de la actriz en la cúspide de su popularidad.

Nacida como Norma Jeane Mortenson, su figura quedó asociada de manera indisoluble al glamour, la belleza tragada por la tragedia y los estereotipos de la época dorada del cine estadounidense. Sin embargo, la perspectiva histórica ha permitido rescatar una faceta habitualmente eclipsada por la cultura de masas: la de una profesional rigurosa, una comediante brillante y una pionera en la lucha por la autonomía de los actores en la industria cinematográfica.

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Durante la década de 1950, Hollywood operaba bajo el denominado studio system , un esquema contractual rígido donde las grandes productoras ejercían un control absoluto sobre la imagen, los papeles y los ingresos de sus estrellas. Encasillada por los ejecutivos de la 20th Century Fox en personajes estereotipados de "rubia torpe", Monroe comenzó a cuestionar el rumbo de su carrera y los marcados techos de salarios en comparación con sus coprotagonistas masculinos.

Decidida a perfeccionar su técnica actoral, se trasladó a Nueva York para estudiar en el prestigioso Actors Studio bajo la tutela de Lee Strasberg, buscando papeles de mayor profundidad dramática.

La fundación de su propia productora y el pulso con los grandes estudios

El paso decisivo en su emancipación profesional ocurrió en diciembre de 1954, cuando se anunció la creación de Marilyn Monroe Productions junto al fotógrafo Milton Greene. Con esta medida, Monroe se convirtió en la segunda mujer en la historia de Hollywood (después de Mary Pickford) en crear su propia compañía productora para financiar y gestionar sus proyectos.

Esta jugada empresarial desafió directamente el monopolio de los estudios y forzó a la Fox a renegociar su contrato, otorgándole la aprobación del director y del guionista en sus futuras películas, además de una sustancial mejora económica.

La muerte de Marilyn Monroe a los 36 años en su residencia de Los Ángeles conmovió al mundo y congeló para siempre la imagen de la actriz en la cúspide de su popularidad

La libertad creativa conquistada se tradujo en algunas de las interpretaciones más aclamadas de su filmografía. Su desbordante talento para la comedia brillante en producciones como Una eva y dos adanes (Some Like It Hot, 1959), dirigida por Billy Wilder, un trabajo que le valió el Globo de Oro a la mejor actriz. Asimismo, demostró una notable versatilidad y complejidad dramática en obras como El descanso del guerrero (The Misfits, 1961), con guión escrito especialmente para ella por su entonces esposo, el dramaturgo Arthur Miller.

Un legado de independencia para la cultura cinematográfica.

La inesperada partida de Marilyn Monroe truncó una etapa de madurez artística que prometía explorar nuevos horizontes dentro de la industria. No obstante, el precedente que se sentó al rebelarse contra la imposición de los ejecutivos de la época transformó para siempre la relación entre las estrellas y los estudios grandes, abriendo el camino para las futuras generaciones de actrices que buscaron el control creativo de sus producciones.

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A más de seis décadas de su desaparición física, la figura de Marilyn Monroe permanece como un ícono cultural ineludible. Al recordarla, la historia del cine no solo celebra la devoción del público por su magnetismo en pantalla, sino también la determinación de una mujer que luchó con inteligencia y firmeza para ser dueña de su propio destino profesional.

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