El hito diplomático de Arturo Illia: la Resolución 2065 de la ONU y el reclamo por Malvinas

El 4 de agosto de 1900 nació en la ciudad bonaerense de Pergamino Arturo Umberto Illia, un hombre cuya trayectoria política y profesional quedó grabada en la memoria colectiva argentina como un ejemplo de sobriedad democrática. Pero también por el mayor logro en la historia de la política exterior argentina respecto de la soberanía de las Islas Malvinas.

Médico de profesión y radicado durante décadas en la localidad cordobesa de Cruz del Eje, donde ejerció una vocación volcada al servicio social, Illia asumió la Presidencia de la Nación en octubre de 1963.

En un contexto político complejo y atravesado por la proscripción del peronismo, su administración llevó adelante profundas reformas socioeconómicas y trazó una estrategia internacional audaz y profesional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Quién fue Francisco de Aguirre, el impetuoso conquistador que fundó Santiago del Estero

En el plano de las relaciones exteriores, la gestión de Illia impulsó una diplomacia firme, basada en el respeto al derecho internacional y en la búsqueda de consensos multilaterales.

Bajo las directivas del canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz y con el trabajo del embajador Lucio García del Solar, el gobierno argentino enfocó sus esfuerzos en la Asamblea General de las Naciones Unidas para dar un vuelco decisivo al diferendo histórico con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El consenso internacional en el seno de las Naciones Unidas

El esfuerzo diplomático rindió sus frutos el 16 de diciembre de 1965 con la aprobación de la célebre Resolución 2065 de la ONU. Este documento histórico reconoció por primera vez la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, encuadrando el caso dentro del proceso de descolonización promovido por el organismo internacional.

Asimismo, la resolución instó a ambas naciones a entablar negociaciones bilaterales sin demoras para encontrar una solución pacífica al problema, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas.

Arturo Umberto Illia quedó grabada en la memoria colectiva argentina como un ejemplo de sobriedad democrática

El éxito de la Resolución 2065 radicó en desmontar el argumento británico de que el asunto constituía un tema resuelto o de jurisdicción interna.

Al lograr que la comunidad internacional catalogara a las Malvinas como una colonia y reconociera el principio de integridad territorial reclamado por la Argentina, la administración de Illia dotó al país de su herramienta jurídica más sólida para fundamentar sus derechos soberanos en los foros globales.

Un legado institucional que trasciende las décadas

Pese a los avances cosechados en el plano internacional y a los indicadores positivos en materia económica y educativa, el mandato de Arturo Illia fue interrumpido por el golpe de Estado del 28 de junio de 1966.

La travesía de los Andes y la batalla de Boyacá: el hito militar con el que Simón Bolívar cambió la historia del continente

La irrupción de las Fuerzas Armadas truncó el proceso de diálogo bilateral iniciado al amparo de las Naciones Unidas, alterando el curso de la diplomacia argentina en las décadas posteriores.

A más de un siglo de su nacimiento, la figura de Arturo Illia permanece como un referente de coherencia republicana. Su impronta al frente del Ejecutivo nacional demostró que la defensa firme de los intereses soberanos y los grandes triunfos geopolíticos de la Argentina pueden alcanzarse mediante el estricto apego a las instituciones, el diálogo y el derecho internacional.

API/LT