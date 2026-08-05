Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos crean un fondo de US$200 millones para salvar especies en peligro de extinción

La lucha contra la pérdida de biodiversidad sumó un nuevo respaldo económico de gran magnitud. Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos anunciaron la creación del Phoenix Species Project, un programa internacional que contará con una inversión inicial de 200 millones de dólares para impulsar la recuperación de especies que enfrentan un riesgo inminente de extinción.

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La iniciativa surge de la alianza entre Re:wild, la organización de conservación cofundada por DiCaprio en 2021, y el Bezos Earth Fund, el fondo filantrópico creado por Jeff Bezos para financiar proyectos ambientales en distintas partes del mundo.

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De acuerdo con las organizaciones impulsoras, el compromiso representa la mayor inversión filantrópica realizada hasta el momento destinada exclusivamente a la recuperación de especies en peligro crítico.

El proyecto contempla acciones de conservación para 100 especies distribuidas en 30 países, incluyendo mamíferos, anfibios, reptiles, aves, peces, invertebrados y plantas. Las intervenciones se desarrollarán en ecosistemas muy diversos, desde ambientes marinos hasta planicies volcánicas, con estrategias adaptadas a las necesidades de cada hábitat.

Uno de los principales objetivos del Phoenix Species Project es cambiar la forma en que suelen financiarse los programas de conservación. En lugar de otorgar subvenciones pequeñas y de corta duración, la iniciativa busca garantizar inversiones sostenidas que permitan desarrollar planes de recuperación a largo plazo, considerados esenciales para aumentar las posibilidades de supervivencia de las especies más amenazadas.

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El financiamiento será compartido entre ambas organizaciones. El Bezos Earth Fund aportará 100 millones de dólares, mientras que Re:wild igualará esa cifra mediante contribuciones de Leonardo DiCaprio, Age of Union y la Todd Graves Family Foundation. Según se informó, la incorporación del fondo ambiental de Bezos al proyecto se produjo gracias a la relación de amistad que el actor mantiene con Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos.

Las tareas de conservación estarán a cargo de una red integrada por más de 100 organizaciones locales e internacionales, que trabajarán junto a científicos, conservacionistas, comunidades locales y pueblos indígenas. Los impulsores del proyecto sostienen que la participación de quienes habitan y conocen los territorios resulta clave para diseñar estrategias eficaces de recuperación y protección de la biodiversidad.

Además de las acciones directas sobre las especies amenazadas, el programa busca contribuir al cumplimiento del Objetivo 4 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, un acuerdo internacional que promueve detener las extinciones causadas por la actividad humana y mejorar el estado de conservación de las especies en riesgo.

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Para avanzar en ese propósito, el proyecto contará con el apoyo de la Reverse the Red Action Partnership, que colaborará con distintos gobiernos para identificar las especies prioritarias y coordinar acciones de recuperación.

Otro de los aliados estratégicos será la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), considerada la mayor red mundial de científicos voluntarios especializados en conservación. Su participación aportará respaldo técnico y científico para definir las medidas más adecuadas para cada caso.

Re:wild fue creada en 2021 por Leonardo DiCaprio junto con el científico Wes Sechrest y otros especialistas en conservación con la misión de proteger la biodiversidad y restaurar ecosistemas vulnerables alrededor del mundo. Por su parte, el Bezos Earth Fund financia iniciativas orientadas a preservar y recuperar la naturaleza mediante alianzas con organizaciones ambientales internacionales. Actualmente, el fondo es dirigido por Tom Taylor bajo la presidencia de Jeff Bezos y la vicepresidencia de Lauren Sánchez Bezos.

Con esta inversión, las organizaciones esperan fortalecer los esfuerzos internacionales para evitar la desaparición de especies críticas y acelerar proyectos de conservación que requieren financiamiento estable y cooperación científica a largo plazo.

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