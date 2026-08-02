Quién era Nirmal Purja, el mejor alpinista del mundo que murió por una avalancha en Pakistán

El universo del alpinismo está en shock tras confirmarse la trágica muerte de Nirmal "Nims" Purja, considerado una leyenda viviente de las cumbres extremas. El deportista de 43 años murió como consecuencia de una devastadora avalancha mientras lideraba un grupo en el Broad Peak, la duodécima montaña más alta de la Tierra, ubicada en el norte de Pakistán.

La tragedia se cobró la vida de los diez montañistas que integraban la travesía, con complicaciones para el rescate debido a las inclemencias meteorológicas y la peligrosidad del terreno, a más de 6.600 metros de altitud.

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Los récords más imponentes de la historia

Nacido en Nepal y con una destacada carrera militar en el grupo de fuerzas especiales Gurkhas y en el Servicio de Botes Especiales de la Marina Real británica, Purja irrumpió en la escena deportiva internacional con una fortaleza física y mental sin precedentes.

Su gran salto a la fama mundial ocurrió en 2019 con el "Project Possible", desafío mediante el cual escaló los 14 "ochomiles" del planeta en solo seis meses y seis días, pulverizó el récord anterior de más de siete años y una hazaña retratada en el exitoso documental de Netflix Los 14 ochomiles: No hay nada imposible.

Posteriormente, en enero de 2021, consolidó su estatus de ícono al liderar el histórico primer ascenso invernal al K2, una de las cumbres más letales e indomables de la historia del montañismo. Reconocido por su carisma, su espíritu combativo y su lema de que los límites humanos no existen, Purja dejó una huella imborrable tanto en el Himalayismo profesional como en la promoción del talento de los guías de montaña nepalíes. Su partida deja un vacío inmenso en el deporte de riesgo y en la comunidad internacional de las grandes alturas.

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API/HB