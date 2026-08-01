Murió Nirmal Purja, el alpinista récord que conquistó las 14 montañas más altas del mundo

El mundo del alpinismo quedó conmocionado por la muerte de Nirmal “Nims” Purja, el escalador nepalí-británico que logró una hazaña histórica al conquistar las 14 montañas más altas del planeta en tiempo récord. El deportista falleció a los 43 años tras quedar atrapado en una avalancha mientras encabezaba una expedición en el Broad Peak, una de las cumbres más exigentes de Pakistán.

La tragedia ocurrió en la cordillera del Karakórum, una de las regiones montañosas más peligrosas del mundo, ubicada en el norte de Pakistán, cerca de la frontera con China. El Broad Peak tiene 8.051 metros de altura y ocupa el puesto número 12 entre las montañas más altas del planeta.

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La empresa Elite Exped, fundada por Purja y dedicada a organizar expediciones de alta montaña, confirmó su muerte este sábado. “Con profunda tristeza y un inmenso dolor confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha”, comunicó la compañía.

La avalancha que terminó con la vida del alpinista

Purja lideraba una expedición de diez personas cuando una avalancha alcanzó al grupo mientras ascendían entre el campamento II y el campamento III, a unos 6.600 metros de altura. El equipo había perdido comunicación durante la jornada y las malas condiciones climáticas complicaron las tareas de rescate.

Las autoridades de la región de Gilgit-Baltistán informaron que los equipos de emergencia trabajaron durante varios días para localizar a los montañistas. Hasta el momento fueron recuperados varios cuerpos, entre ellos los de otros integrantes de la expedición.

Entre las víctimas confirmadas se encuentran la estadounidense Mallory Geis, la omaní Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy y los nepalíes Pur Bahadur Gurung y Nima Sherpa, además de Purja.

Las operaciones de búsqueda estuvieron condicionadas por fuertes nevadas, poca visibilidad y el riesgo de nuevos desprendimientos. Equipos del Ejército paquistaní, montañistas locales y sherpas participaron del operativo.

El hombre que rompió todos los récords del alpinismo

Nacido en Nepal en 1983, Nirmal Purja se convirtió en una figura mundial del montañismo en 2019 ,cuando completó el desafío conocido como “Project Possible”: subir las 14 cumbres de más de 8.000 metros del planeta en apenas seis meses y seis días.

Su marca rompió un récord que hasta entonces había demandado varios años. Purja logró alcanzar las cimas del Everest, K2, Annapurna, Lhotse y las demás grandes montañas del Himalaya y el Karakórum en solo 189 días.

Su historia llegó a millones de personas a través del documental de Netflix “14 Cumbres: Nada es imposible”, que mostró el desafío extremo y la preparación detrás de la hazaña.

Además, Purja buscó darle mayor reconocimiento internacional al trabajo de los montañistas nepalíes y los sherpas, quienes cumplen un rol fundamental en las expediciones de alta montaña.

De las fuerzas especiales británicas a la cima del mundo

Antes de convertirse en una leyenda del alpinismo, Purja tuvo una carrera dentro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Integró los Gurkhas británicos y fue el primer soldado de origen nepalí en formar parte del Special Boat Service (SBS), una unidad de élite de las fuerzas especiales.

Vivía en Reino Unido junto a su esposa y su hija, y combinaba su actividad como montañista con la dirección de Elite Exped.

También fue reconocido por una imagen que dio la vuelta al mundo en 2019: una fotografía tomada durante una expedición al Everest en la que mostró una larga fila de escaladores esperando para llegar a la cima. La imagen abrió un debate sobre la masificación del turismo de montaña y los riesgos de las grandes expediciones.

Su último desafío en una de las montañas más peligrosas

Antes de viajar a Pakistán, Purja había contado que originalmente su objetivo era escalar el Gasherbrum II, pero decidió sumar el Broad Peak al recorrido. El desafío tenía un objetivo personal: quedar cerca de convertirse en la primera persona en completar dos veces las 14 montañas de más de 8.000 metros sin oxígeno suplementario.

En una de sus últimas publicaciones había escrito: “No doy por sentado el valor de ninguna montaña”. Días después, una avalancha en esa misma cumbre terminó con su vida.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, lamentó la muerte del escalador y destacó que su “valentía, dedicación y contribuciones” quedarán como inspiración para futuras generaciones de montañistas.

LB/AF