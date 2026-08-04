Quién es la persona más rica del mundo en 2026: el nuevo ranking de Forbes

El patrimonio de Elon Musk sufrió una de las mayores caídas mensuales registradas para una fortuna personal. Después de convertirse en junio de 2026 en la primera persona de la historia en superar los mil millones (billion, en inglés) de dólares de patrimonio, el empresario perdió aproximadamente 363.000 millones de dólares durante julio, una baja que lo devolvió a una riqueza estimada en 690.000 millones de dólares.

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Pese a esa fuerte reducción, Musk continúa siendo la persona más rica del mundo. Sin embargo, el retroceso modificó parcialmente la clasificación de las mayores fortunas globales elaborada por Forbes, en la que Jeff Bezos recuperó el tercer lugar tras el crecimiento del valor de Amazon.

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Elon Musk perdió más de 360.000 millones de dólares en un solo mes

El principal motivo de la caída fue el desplome bursátil de sus dos compañías más valiosas.

Las acciones de SpaceX, que habían experimentado una fuerte suba luego de su salida a bolsa el 12 de junio, retrocedieron cerca del 37% durante julio. Como Musk posee aproximadamente el 38% de la empresa aeroespacial, ese movimiento redujo el valor de su participación en alrededor de 320.000 millones de dólares.

A ello se sumó el desempeño de Tesla, cuyas acciones descendieron un 26% tras la presentación de resultados trimestrales inferiores a las expectativas del mercado. Esa baja implicó una disminución cercana a los 43.000 millones de dólares en el valor de la participación del empresario en la automotriz eléctrica.

Como consecuencia, su patrimonio cayó por debajo de los 700.000 millones de dólares por primera vez desde diciembre, aunque continúa muy por encima del resto de los multimillonarios del planeta.

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Jeff Bezos vuelve al tercer lugar entre las mayores fortunas

Mientras Musk registró la mayor pérdida mensual, Jeff Bezos fue el gran ganador de julio. El fundador de Amazon incrementó su fortuna en unos 29.000 millones de dólares gracias al avance de aproximadamente el 14% en las acciones de la compañía de comercio electrónico. Con un patrimonio estimado en 278.000 millones de dólares, Bezos desplazó a Sergey Brin y volvió a ubicarse como la tercera persona más rica del mundo, posición que no ocupaba desde marzo.

Larry Page, cofundador de Google, permanece en el segundo puesto con una fortuna cercana a los 292.000 millones de dólares.

Cómo quedó el ranking de las personas más ricas del mundo

Según la actualización correspondiente al 1 de agosto de 2026, las diez mayores fortunas del planeta son:

Elon Musk – 690.000 millones de dólares. Larry Page – 292.000 millones. Jeff Bezos – 278.000 millones. Sergey Brin – 269.000 millones. Michael Dell – 229.000 millones. Mark Zuckerberg – 191.000 millones. Jensen Huang – 174.000 millones. Larry Ellison – 168.000 millones. Bernard Arnault – 146.000 millones. Warren Buffett – 145.000 millones.

En conjunto, estas diez personas reúnen una riqueza estimada en 2.600 millones de dólares, unos 368.000 millones menos que el mes anterior.

Qué ocurrió con las demás grandes fortunas

Además de Musk, otro de los mayores retrocesos fue el de Larry Ellison, fundador de Oracle, cuya fortuna disminuyó en alrededor de 24.000 millones de dólares debido al descenso de las acciones de la empresa tecnológica. Esa caída permitió que Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, ascendiera al séptimo puesto del ranking.

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Michael Dell también registró pérdidas, con una reducción aproximada de 6.000 millones de dólares en su patrimonio. Por el contrario, Larry Page, Sergey Brin y Jensen Huang lograron pequeñas subas durante el mes, aunque el crecimiento más importante correspondió a Bezos.

Elon Musk sigue siendo el hombre más rico del planeta

A pesar del fuerte ajuste en su patrimonio, Elon Musk conserva una ventaja considerable sobre el resto de los multimillonarios. Su riqueza continúa sustentándose principalmente en su participación en SpaceX, además de su participación en Tesla.

También mantiene inversiones y participaciones en otras compañías tecnológicas, aunque parte de sus paquetes accionarios sujetos a objetivos de desempeño no son incluidos por Forbes en el cálculo de su patrimonio hasta que cumplan las condiciones establecidas.

Musk alcanzó el liderazgo mundial de forma sostenida desde mayo de 2024 y, aunque dejó atrás el histórico umbral del billion de dólares que había conseguido en junio, continúa ocupando el primer puesto con una diferencia de casi 400.000 millones de dólares respecto de su perseguidor inmediato.

Quién es la mujer más rica del mundo

De acuerdo con la misma clasificación, la mujer con mayor patrimonio del planeta sigue siendo Alice Walton, heredera de Walmart.

Su fortuna se estima en 119.000 millones de dólares, lo que la ubica en el puesto 16 del ranking global de multimillonarios. Gran parte de su riqueza proviene de la participación accionaria heredada de la cadena minorista fundada por su padre, Sam Walton.