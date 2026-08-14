Para Milei y Caputo sonó el despertador

En su columna en La Nación del domingo último, el periodista Jorge Liotti contó que un interlocutor habitual de Luis Caputo sostiene que el ministro consentiría un poco más de inflación a cambio de que se recupere el crédito, el consumo y la actividad. Pero a Javier Milei ni se le ocurre que tal cosa sea tolerable. Meses atrás, Caputo había desmentido categóricamente otro artículo en el que el mismo columnista indicó que buscaba un acuerdo con los gobernadores con el mismo objetivo: reactivar la economía. También lo desmintió aquella vez Javier Milei, con palabras ofensivas, como es su costumbre.

Esta semana, sin embargo, no hubo réplicas ni desmentidas a LN. PERFIL consultó con el ministerio de Economía si las había: “No hacemos off the record. Lo que dice el Ministerio lo hace de forma pública”, respondieron, minutos después de que se conociera el repunte del índice de precios: 2,1% en julio, 33,8% en los últimos doce meses.

Como dice el economista, exministro y ahora candidato a presidente por el Pro, Hernán Lacunza, la inflación en la Argentina se ubica en un rango de entre 2 y 4 por ciento mensual. Depende de cuánto se ajuste el tipo de cambio. ¿Milei bajó la inflación? Sí, de 200% a algo más de 30% anual. Pero el índice se resiste a bajar de allí.

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La reelección de Milei no depende tanto de la inflación como de la marcha de la actividad económica, como sea que piense Caputo respecto de la relación entre ambas. El ministro ha empezado a dar muestras “de forma pública” -como les gusta decir en el Palacio de Hacienda- de que comprende perfectamente el fenómeno.

Cumbre sorpresa de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner para evitar la suspension de las PASO y reunir fuerzas contra Milei

Caputo anunció este jueves que se relajarán las condiciones para que las empresas tomen préstamos en dólares, un reclamo, como admitió, que viene recibiendo desde todos los sectores, sobre todo de la construcción y la industria (como se lee), dos motores en off. Aquella restricción se arrastra desde el estallido de la convertibilidad, a comienzos de siglo. “Va a generar empleo y ayudar a reactivar la economía”, dijo Caputo (como se lee, también). Entonces era cierto que algo había que hacer con la actividad. Economía cree que la iniciativa se va a complementar con la Ley de Inocencia fiscal II, llamada a captar los dólares del colchón -obsesión de todos los gobiernos-, con dictamen en Diputados.

Las encuestas anticipan lo que todo el mundo sabe: la clave de la continuidad de Milei será económica. Los consultores, desde que existen, aseguran que gran parte del comportamiento de los electores se explica por su percepción de la economía.

Algo ha cambiado. El Gobierno venía actuando como si su futuro se cifrara apenas en un acierto de su laboratorio electoral. Cuestión que sin embargo no desatiende.

En medio de aguas agitadas por su reciente tropiezo parlamentario con el proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que sigue su curso pero perdió su sentido original; los movimientos del peronismo hacia la unidad, y la prematura aparición de candidaturas alternativas, el Gobierno decidió volver a abrazarse al Pro. Su primer aliado.

Después de meses de desencuentros, Karina Milei contactó a Mauricio Macri y acordaron una reunión entre dirigentes del Pro y funcionarios del Gobierno. El jefe de gabinete Diego Santilli reunió este jueves al titular del bloque del Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; a Fernando de Andreis, secretario del Pro; a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y a Eduardo “Lule” Menem, junto al anterior, vicarios de la secretaria general de la Presidencia. Todos los allí sentados, con la excepción de De Andreis -que quiere lo que quiera Macri-, quieren lo mismo.

¿Y qué quiere Macri? Al interior del Pro, los movimientos del expresidente desconciertan. Mauricio bascula entre desafiar a Milei con alguna candidatura presidencial -la que encarna Lacunza con un no despreciable apoyo interno tiene ese objetivo- y cerrar un acuerdo por las candidaturas en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia. Lo uno excluye lo otro. “Cada vez que damos una señal de autonomía nos invitan a comer milanesas”, se lamenta un dirigente del espacio, que empuja por el divorcio definitivo de los libertarios. Habría que agregar: y Macri acepta. Con la imagen del Presidente y la evaluación de la gestión a la baja en todas las mediciones, la convocatoria al macrismo revela que el Gobierno comienza a ver el escenario electoral con inquietud. El movimiento de la oposición fue un despertador.

Encuesta: Kicillof lidera entre los peronistas, Uñac es poco conocido, Cristina y Massa tienen alta imagen negativa

El peronismo insinúa mezclar el agua y el aceite (inevitablemente se separan) tras el inesperado encuentro entre Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner con gobernadores y jefes de bloques, todo con la aprobación de Cristina Kirchner. “Una reunión muy linda”, según José Mayans, senador formoseño, de constitución optimista.

El acuerdo por el momento parece limitarse a cerrar filas en defensa de las Paso, que Milei quiere abolir para volver a ganar. Pero el líder renovador ya emerge en el horizonte como competidor natural de la candidatura natural de Kicillof. Se le atribuye con exceso a Massa la salvación en el Congreso de las leyes de tierras y de manejo del fuego. Y han instalado su acrónimo, STM, como una señal encriptada. Como dice en Panamá Martín Rodríguez, en el peronismo hoy exclaman: “¡Apareció el profesional!”. Respiran alivio, no sin pudor.

¿Fue éste el fantasma que perturbó a libertarios y amarillos y los condujo a freír milanesas? Tal vez. O acaso lo que verdaderamente los inquieta es otra epifanía, más misteriosa: la de Daniel Hadad.