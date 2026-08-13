Daniel Hadad reunió a empresarios y dirigentes de todo el arco político: “La Nación necesita experiencia y consensos”

Daniel Hadad volvió a alimentar las especulaciones sobre una eventual participación política en 2027 durante la presentación de El Libertador, un cortometraje sobre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento realizado con inteligencia artificial. Frente a dirigentes del oficialismo y la oposición, empresarios y representantes del Poder Judicial, el fundador de Infobae recordó que dos de los primeros cuatro presidentes argentinos fueron periodistas, una referencia que despertó risas entre los asistentes y adquirió un significado particular en medio de las versiones sobre su futuro.

El Libertador

“Curiosamente, de los primeros cuatro presidentes, dos eran periodistas de profesión”, señaló Hadad durante su intervención en la Facultad de Derecho de la UBA. La alusión estuvo vinculada con Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre, pero se produjo en momentos en que el empresario viene siendo consultado públicamente sobre la posibilidad de competir electoralmente el próximo año.

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Hadad no confirmó una candidatura y hasta ahora evitó definir si dará el salto a la política partidaria. Sin embargo, en entrevistas recientes reconoció que no descarta participar en las elecciones de 2027 y explicó que las versiones comenzaron luego de que su nombre apareciera en distintas mediciones electorales. Entre quienes siguen sus movimientos también comenzó a mencionarse una eventual competencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Mayra Mendoza en el acto

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El escenario le otorgó un tono político adicional a una convocatoria que, formalmente, estuvo centrada en la presentación de El Libertador. El encuentro reunió a representantes de distintos espacios y dejó una fotografía transversal, con dirigentes que habitualmente ocupan posiciones enfrentadas dentro del escenario nacional.

Entre los asistentes estuvieron Mauricio Macri, Jorge Macri, Wado de Pedro, Mariano Recalde, Martín Lousteau, Miguel Ángel Pichetto y María Eugenia Vidal, además de gobernadores como Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck y Claudio Poggi. También participaron empresarios y miembros del Poder Judicial.

Hadad pidió consensos y tolerancia

Más allá del comentario sobre los presidentes periodistas, Hadad utilizó su intervención para dejar una serie de definiciones sobre la convivencia política y el futuro de la Argentina.

El presidente del Banco Macro, Jorge Brito y el fundador del Malba, Eduardo Constantini

“Nuestro queridísimo país, al que amamos todos los que estamos acá, todavía no terminó de arrancar”, sostuvo. Luego planteó que “la Nación necesita, entre otras cosas, la experiencia y consensos” y pidió recuperar la capacidad de convivir con quienes mantienen posiciones diferentes.

“Los consensos y la tolerancia requieren entender que el disenso nos ayuda, que podemos pensar diferente y podemos tener distintos matices, pero que eso de ninguna manera nos transforme en enemigos”, expresó.

El mensaje se produjo además después de que Hadad comenzara a mostrar un perfil más crítico frente al Gobierno de Javier Milei. En distintas entrevistas cuestionó aspectos de la política económica y reclamó mayor “escucha y empatía” frente a las dificultades que atraviesan distintos sectores sociales, aunque también reconoció algunos cambios impulsados por la administración libertaria.

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Ese posicionamiento, sumado a su regreso a la Argentina y a su aparición en encuestas, incrementó las especulaciones sobre un posible desembarco en la política electoral. Por el momento, Hadad sostiene que no existe ninguna candidatura definida.

Wado de Pedro, referente de La Cámpora

La actividad en Derecho tuvo como motivo la presentación de El Libertador, una producción de aproximadamente 20 minutos que reconstruye mediante inteligencia artificial el encuentro que San Martín y Sarmiento mantuvieron en Francia en 1846. Arturo Puig y Juan Leyrado aportaron las voces de los protagonistas.

Sin embargo, en medio de una convocatoria atravesada por dirigentes políticos y a poco más de un año de las elecciones presidenciales, fue otra frase la que terminó concentrando la atención. La referencia de Hadad a los presidentes periodistas funcionó como un nuevo guiño hacia 2027, mientras su nombre empieza a formar parte de las conversaciones sobre futuras candidaturas.

RG/MSS