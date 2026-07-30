Encuesta sobre outsiders: Galperin lidera entre los nombres elegidos, pero la mayoría aún no define una alternativa

Un estudio de opinión pública sobre posibles candidatos presidenciales provenientes del ámbito empresarial y de los medios de comunicación mostró que una parte del electorado comienza a mirar alternativas por fuera de la política tradicional. Sin embargo, la mayoría de los consultados todavía no se identifica con ninguno de los nombres evaluados.

Entre quienes eligieron alguna de las figuras propuestas, Marcos Galperin quedó primero con el 37,8% de las respuestas, seguido por Daniel Hadad, con el 23,8%. Más atrás se ubicaron Jorge Brito, con el 15%; Carlos Melconian, con el 13,4%; y Horacio Marín, con el 10%.

El relevamiento analizó el posicionamiento de distintos referentes considerados “outsiders” de la política, en un escenario donde sectores del electorado exploran dirigentes provenientes del mundo privado, empresarial o de los medios de comunicación.

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Galperin y Hadad, los nombres con mayor respaldo

El informe destacó especialmente la ubicación de Daniel Hadad, al señalar que su desempeño no estaría relacionado únicamente con su nivel de conocimiento público, sino también con una trayectoria institucional desarrollada durante años.

El ingeniero en su laberinto

Según el estudio, el segundo lugar del empresario y fundador de medios responde a “una presencia institucional consolidada” y a su capacidad para generar vínculos con dirigentes políticos, empresarios, académicos y referentes sociales.

Los autores del trabajo señalaron que, en un contexto de mayor fragmentación política, parte de la sociedad podría valorar perfiles capaces de conectar distintos sectores y construir espacios de diálogo.

El peso de quienes no eligen a ningún outsider

Cuando los resultados se analizan sobre el total de la muestra, incluyendo a quienes respondieron que no elegirían a ninguno de los nombres planteados, el escenario cambia.

En ese caso, Galperin reúne el 12,1% de las respuestas; Hadad, el 7,6%; Brito, el 4,8%; Melconian, el 4,3%; y Marín, el 3,2%.

La opción “ninguno” concentra el 68% de las respuestas, una cifra muy superior a la obtenida por cualquiera de los dirigentes evaluados.

La diferencia entre ambos resultados responde a la metodología del relevamiento: una medición toma únicamente a quienes seleccionaron algún outsider, mientras que la otra incluye a todos los participantes, incluso aquellos que no se identificaron con ninguna alternativa.

Un escenario todavía abierto

Los datos muestran que, aunque Galperin aparece como el nombre más elegido dentro del grupo de outsiders y Hadad logra una posición destacada por su perfil público e institucional, todavía no existe una figura consolidada capaz de concentrar el apoyo mayoritario del electorado por fuera de la política tradicional.

El alto porcentaje de personas que no optaron por ninguno de los candidatos evaluados refleja que la búsqueda de nuevos liderazgos continúa abierta y que los outsiders aún deben construir una identidad política propia para competir en un escenario electoral.

LB