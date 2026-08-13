Massa se suma a la tregua con Axel Kicillof y Máximo Kirchner y presionan a los gobernadores por las PASO

Los gobernadores quedaron en el centro de la disputa que dejó la cumbre del PJ en el Hotel Emperador. El mensaje de Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo mKirchner para quienes mantienen canales de negociación con la Casa Rosada fue directo: “Los que apoyen la eliminación o suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de ayudar a Milei a tener cuatro años más de este infierno”. La advertencia de los referentes del PJ incluyó una amenaza concreta: “Cualquier gobernador del peronismo que apoye la eliminación de las PASO tiene que saber que le vamos a armar una lista propia en su provincia para cagarle la elección”.

Detrás de esa presión quedó expuesta la tregua entre Massa, Kicillof y Máximo Kirchner. El tigrense ya venía rechazando la eliminación de las primarias y ahora se suma a una coordinación política con el gobernador bonaerense y el hijo de CFK para sostener las PASO y fortalecer la estrategia legislativa del peronismo frente a los avances que intenta, a diario, el Gobierno de Javier Milei.

La coincidencia no implica un acuerdo electoral dentro del peronismo, eso hay que resaltarlo. Massa y Kicillof siguen siendo posibles presidenciables para 2027, y Máximo conserva su propia estructura de poder dentro del peronismo. La defensa de las PASO funciona, por ahora, como un punto de encuentro para sectores que mantienen diferencias profundas sobre el liderazgo y el futuro del PJ.

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El mensaje hacia los gobernadores fue uno de los aspectos más duros de la reunión. La advertencia apuntó a quienes acompañen la eliminación de las primarias, señalando que deberán hacerse cargo de ayudar a Milei a conseguir cuatro años más y podrían enfrentar una lista propia en sus provincias. La estrategia busca condicionar a los mandatarios que negocian con Nación y evitar que el oficialismo consiga los apoyos necesarios para avanzar con la reforma electoral.

El foco está especialmente puesto en los gobernadores del Norte. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene concentrando allí sus gestiones y participó de una cumbre en Posadas para intentar destrabar la suspensión de las PASO. Las negociaciones por beneficios para las provincias, como los reclamos vinculados a las denominadas zonas cálidas, se cruzan con la discusión electoral.

Pero los gobernadores no conforman un bloque homogéneo. De un lado se ubican quienes sostienen una posición de resistencia y defienden las primarias como herramienta para construir una oferta electoral amplia: Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, junto con Gerardo Zamora. Del otro aparecen mandatarios que mantienen canales de negociación más fluidos con la Casa Rosada, entre ellos algunos gobernadores del Norte. Osvaldo Jaldo, sin embargo, ya manifestó su rechazo a la eliminación de las PASO, una posición que complejiza el mapa de los llamados "dialoguistas".

La pregunta que queda abierta es hasta dónde llegará la presión. El PJ amenaza con competir con listas propias contra los gobernadores que acompañen a Milei, pero todavía falta saber quiénes están efectivamente dispuestos a cruzar esa frontera.

Los gobernadores, entre la negociación y la amenaza de una interna

El mensaje hacia los mandatarios provinciales fue contundente: quienes acompañen la eliminación de las PASO deberán hacerse cargo de ayudar a Milei a conseguir cuatro años más y podrían enfrentar una lista propia en sus provincias.

El foco está especialmente puesto en los gobernadores del Norte, donde el Gobierno nacional concentró buena parte de sus negociaciones. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó de una cumbre en Posadas con mandatarios de la región para intentar destrabar la suspensión de las primarias. El resultado de esas gestiones, por ahora, aparece como incierto, en un escenario donde las negociaciones por beneficios para las provincias se mezclan con la discusión electoral.

Sin embargo, el mapa de gobernadores no es uniforme. Del lado de quienes defienden las PASO aparecen Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, junto con Gerardo Zamora. En el Norte, en cambio, varios mandatarios mantienen una relación más pragmática con la Casa Rosada. Osvaldo Jaldo, por caso, ya expresó su rechazo a la eliminación de las primarias, lo que abre otro interrogante: ¿a quiénes apunta realmente la advertencia del PJ?

Intendentes bonaerenses: la unidad que todavía está en duda

La otra prueba para la tregua estará en la provincia de Buenos Aires. El reencuentro entre Kicillof y Máximo, después de meses de distancia, permitió reconstruir una mesa común, pero no resolvió la interna. Los intendentes alineados con el gobernador buscan fortalecer su proyecto, respaldan el desdoblamiento electoral y lo impulsan como una figura con proyección nacional.

Un grupo de 45 jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro respaldó al gobernador, mientras otro sector de intendentes intenta conservar canales de diálogo con las distintas terminales del peronismo. La disputa no pasa solamente por las candidaturas: también involucra la conducción del PJ bonaerense, el armado de las listas y el peso territorial de cada sector.

El interrogante ahora es si la defensa de las PASO puede convertirse en una verdadera unidad o si apenas alcanza para postergar las diferencias. Para los intendentes, la pregunta es todavía más concreta: ¿la tregua nacional tendrá algún correlato en la Provincia?

La coincidencia entre Massa, Kicillof y Máximo puede contener la pelea mientras el peronismo enfrenta al Gobierno, pero no elimina la competencia por el liderazgo. Massa y Kicillof pueden compartir una estrategia para defender las primarias y, al mismo tiempo, terminar enfrentados por una candidatura presidencial.

Mientras el Gobierno intenta sumar gobernadores a su reforma electoral, el peronismo busca cerrar filas y mostrar una unidad que todavía es frágil. Cristina Fernández de Kirchner observa desde el balcón de San José 1111 cómo Massa, Kicillof y Máximo vuelven a compartir una mesa. La foto cambió. La interna, por ahora, sigue abierta.