La carrera por suceder a Kicillof ya comenzó: quiénes son los nombres que buscan quedarse con la Gobernación bonaerense

La sucesión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires ya comenzó. Pese a que hay muchos que no lo dicen abiertamente, y se escudan bajo la frase de que “falta mucho” porque el comicio será en un año aproximadamente, sobran movimientos e intenciones en dos bandos. Aquel que integra el oficialismo provincial como en el terreno opositor. Todo para quedarse con la gestión del principal distrito electoral del país.

La situación del mandatario es clara: no podrá buscar un nuevo mandato tras sus dos gestiones consecutivas. Y mientras construye su proyecto nacional, el peronismo bonaerense comenzó a discutir quien podrá retener el bastión por excelencia.

Del lado oficialista provincial, la competencia tiene varios nombres y, por ahora, ninguna candidatura definida. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce Kicillof, aparecen Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi y Julio Alak como los dirigentes que más se están moviendo y que incluso plantearon las ganas de competir.

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Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense y exintendente de San Martín, es uno de los nombres que mayor despliegue viene realizando. En La Plata ven que combina varios factores “interesantes: gestión, recorridas territoriales y reuniones con sectores sociales, empresarios, sindicales y académicos. En los últimos meses comenzó a recorrer las distintas secciones electorales de la Provincia con actividades destinadas a instalar su figura más allá del conurbano.

Alak, intendente de La Plata y dirigente de extensa trayectoria, también elevó su perfil. Su desembarco en la conducción del PJ platense funcionó como una plataforma para ampliar su presencia política y comenzó a mostrarse con dirigentes de distintos sectores del peronismo.

El tercer nombre del espacio de Kicillof es Ferraresi. El exintendente de Avellaneda había dado una señal contundente al tomarse licencia para concentrarse en el armado provincial y recorrer el territorio bonaerense. Su movimiento fue leído como una señal inequívoca de que pretende jugar en la discusión por la sucesión.

En paralelo, la intendenta de Quilmes en licencia y diputado provincial, Mayra Mendoza, aparece como una de las principales cartas de La Cámpora. Su figura representa al sector de Máximo Kirchner y mantiene un fuerte vínculo político con Cristina Kirchner. En las últimas semanas profundizó sus críticas contra el Gobierno nacional y aumentó sus recorridas por distintos municipios bonaerenses.

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Otra de las dirigentes que ya comenzó a construir su candidatura es Mariel Fernández, intendenta de Moreno. Su espacio Reconquista funciona como plataforma para una construcción que busca trascender su distrito y sumar dirigentes de distintas vertientes del peronismo. Fernández camina y piensa que puede ser opción.

Del otro lado, también hay nombres que apuestan sus fichas aunque sin elevar el perfil. En la Libertad Avanza PBA remarcaron, según le consta a PERFIL, que una opción para competir contra el PJ es la del jefe de Gabinete Diego Santilli. Aunque su entorno aclara que no piensa en una postulación, sectores libertarios en la provincia dicen que su figura tiene penetración en la gente y que ya conoce el distrito.

Otra alternativa en el bando libertario es la del diputado nacional Sebastián Pareja. El dirigente responde políticamente a Karina Milei y tiene a su cargo buena parte de la construcción territorial libertaria en la Provincia. Incluso se especuló con una fórmula compartida entre ambos dirigentes, algo que en LLA provincia no descartan en absoluto.

El Gobierno busca además sumar al PRO y eventualmente a sectores de la UCR, vecinalistas e intendentes para construir una alianza electoral competitiva. El desafío es repetir el esquema de unidad que permitió a La Libertad Avanza imponerse en las legislativas de 2025 y evitar el escenario de 2023, cuando la división entre el PRO y los libertarios facilitó la reelección de Kicillof.