Karina Milei pidió unidad libertaria en la provincia durante la inauguración del nuevo local de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza inauguró este jueves por la tarde su nuevo local partidario de la provincia de Buenos Aires en la Ciudad de Buenos Aires, en un momento de reacomodamientos internos y primeros movimientos de cara a la próxima etapa electoral. La apertura estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia y titular del partido, Karina Milei, y el presidente de LLA en territorio bonaerense, Sebastián Pareja.

La inauguración se produjo en medio de una interna que, aunque se mantiene mayormente silenciosa, atraviesa al armado bonaerense: de un lado, el sector que responde a Pareja, identificado con el denominado peronismo libertario bonaerense. Del otro, referentes de Las Fuerzas del Cielo, vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, entre ellos el diputado nacional Santiago Santurio y los legisladores bonaerenses Agustín Romo y Nahuel Sotelo.

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El encuentro buscó mostrar una imagen de unidad del espacio en un momento en el que comienzan a definirse alineamientos políticos y a aparecer nombres para las próximas elecciones. Si bien durante la actividad no hubo definiciones sobre candidaturas, entre los dirigentes mencionados para el armado bonaerense aparece Diego Santilli, mientras que recientemente también comenzó a circular el nombre de Daniel Scioli.

El evento se realizó en el barrio porteño de San Telmo a metros de Parque Lezama. Participaron diputados, senadores, legisladores bonaerenses y referentes de distintos sectores de la fuerza libertaria.

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Karina Milei saludó a los asistentes y puso el foco en la necesidad de mantener unido al espacio de cara a los desafíos electorales que se aproximan. Según pudo reconstruir Agencia Noticias Argentinas, la titular de LLA se mostró de buen humor durante la actividad y transmitió un mensaje orientado a mantener alineadas a las distintas vertientes del partido.

“Vamos a seguir trabajando por mejorar cada lugar de cada argentino. Por todos los argentinos vamos”, afirmó Karina ante los medios presentes. Consultada por las candidaturas, además, señaló que todavía no están definidas.

La presencia de dirigentes de Las Fuerzas del Cielo no pasó inadvertida. Pese a las diferencias que existen puertas adentro de La Libertad Avanza, particularmente entre el karinismo y el sector alineado con Santiago Caputo, participaron de la inauguración Santiago Santurio y Nahuel Sotelo, dos referentes vinculados a ese espacio. También estuvo presente el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien saludó a las más de 300 personas que participaron de la actividad. La jornada tuvo una fuerte impronta militante, con bombos, banderas, bengalas y trompetas, en una demostración de fuerza del partido.

Una sede bonaerense en territorio porteño

La nueva sede está ubicada en un edificio de tres pisos en Avenida Caseros 514, en el límite entre San Telmo y Barracas. La elección del lugar no fue casual: fuentes partidarias señalaron que se buscó un punto neurálgico, de fácil acceso desde distintos sectores de la provincia y cercano a uno de los lugares que forman parte de la historia política de Javier Milei: Parque Lezama.

La sede contará con aulas y espacios de trabajo destinados a reunir a dirigentes y equipos, capacitar nuevos cuadros, trabajar en el diseño de un eventual plan de gobierno y fortalecer la estructura territorial de LLA en los 135 municipios bonaerenses.

“Es un día de mucha alegría para nosotros, por la zona. Nos trae muchos recuerdos porque cerca de acá, en Parque Lezama, habló Javier Milei en un acto político. Además, es de fácil acceso para todos los bonaerenses. Hay que seguir trabajando en busca de nuevos acuerdos”, afirmó el senador provincial Carlos Curestis durante una rueda de prensa.

La propia Karina Milei destacó durante el acto el significado político de la ubicación. Recordó que Javier Milei cerró allí su campaña de 2021 y que, años después, La Libertad Avanza realizó en las inmediaciones uno de sus primeros actos como partido constituido a nivel nacional.

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Pareja y el armado bonaerense

Pareja, uno de los principales responsables del armado territorial de LLA en la provincia, definió la inauguración como un nuevo hito para el espacio y sostuvo que la sede será un lugar para la formación de dirigentes y la elaboración de la estrategia política y electoral.

“En esta sede nos formaremos y capacitaremos, trabajaremos en el diseño de nuestro plan de gobierno y tendremos un espacio para encontrarnos y definir el camino de nuestra propuesta electoral”, afirmó.

El dirigente también ratificó que el rumbo del espacio bonaerense continuará alineado con Javier Milei y planteó como objetivo llevar la transformación del Gobierno nacional a todos los municipios de la provincia.

Durante la recorrida por el edificio, Karina Milei observó fotografías de los primeros encuentros junto a Javier Milei y Martín Menem y repasó el proceso de construcción del espacio hasta su expansión nacional.

La inauguración funcionó así como una puesta en escena de unidad interna, pero también como una señal de que el armado bonaerense de La Libertad Avanza comienza a prepararse para una nueva etapa: todavía sin candidaturas definidas, pero con distintos sectores buscando posicionarse y con nombres que ya empiezan a aparecer en la conversación electoral.