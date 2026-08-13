Antes de la reunión LLA-PRO, Bullrich habló de candidatura en CABA: "Soy realista, formo parte de una coalición"

La senadora Patrica Bullrich es una de las figuras del oficialismo que más alto cotiza en encuestas que miden imagen con vistas a las elecciones del año próximo. Y ese piso que tiene de imagen, que en casos supera al propio presidente Javier Milei, es el que la convertiría en una fuerte aspirante de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, debería en ese caso enfrentar nada menos que al PRO; el espacio del que fue candidata presidencial en 2023, antes de terminar sumándose a LLA.

Y cuando el anuncio de la reunión de este jueves entre el oficialismo y el PRO ya era realidad, el periodista Eduardo van der Kooy le preguntó en su programa de DNews sobre cual era su posición ante este nuevo acercamiento LLA-PRO, y si ello impactaba en una posible candidatura porteña suya en 2027. Allí la exministra de Seguridad, veterana en terrenos políticos resbaladizos, puso distancia dejando en claro que acatará lo que se disponga en la cúpula de LLA: "Qué me voy a poner a pensar en la Ciudad de Buenos Aires cuando está en plena discusión ese acuerdo político, yo soy realista y formo parte de una coalición".

Una de las fotos difundidas por el Gobierno con Bullrich hace un tiempo. La exministra sabe que cada palabra que dice sobre sus planes electorales en 2027 será seguida de cerca por los Milei.

"Vengo de ganar con el 51%, pero soy realista..."

"Yo vengo de ganar la Ciudad con el 51% de los votos, pero hay que ser realistas, formo parte de una coalición y que va a venir a pedir el PRO en la reunión? La Ciudad de Buenos Aires", señaló Bullrich como obvia conclusión de los encuentros LLA-PRO, y allí agregó que "si uno dice ahí obcecadamente que no entonces no apoya ese rumbo del acuerdo, no quiere una coalición".

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"Obviamente tengo posibilidades de ser candidata, pero como decía yo soy realista, soy consciente de la necesidad de una coalición que mantenga el rumbo estratégico del país, eso es lo importante", indicó la titular del Bloque LLA en el Senado. Finalmente habló de la gobernabilidad, indicando que reuniones como la de este jueves en Argentina "no solo son importantes para la gobernabilidad presente, sino también para el futuro porque inversores y ahorristas se preguntan qué pasará en elecciones del año que viene”, concluyó.

HB