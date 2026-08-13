jueves 13 de agosto de 2026
POLITICA
Posible alianza electoral

Reunión entre el PRO y LLA en Casa Rosada: "Fue un encuentro positivo, nos vamos a encontrar cada 15 días", dijo De Andreis

Los referentes del partido que lidera Mauricio Macri mantuvieron una reunión con Diego Santilli y los primos Menem, en representación del Gobierno y del armado político de Karina Milei. Es el primer acercamiento formal entre ambos espacios.

Ritondo y De Andreis en Casa Rosada 13082026
Ritondo y De Andreis en Casa Rosada | NA
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La Casa Rosada fue este jueves el escenario de un reordenamiento político de alto voltaje, donde, después del contacto directo entre Mauricio Macri y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el oficialismo y el PRO pusieron en marcha la primera mesa de negociación formal para intentar recomponer una relación que viene atravesando varios cruces y diferencias desde hace meses. Ambos espacios buscan reabrir el diálogo de cara a 2027.

A la salida de la reunión, el PRO negó que se hayan tratado “cuestiones electorales” y destacó que se trató de un “primer paso para construir confianza”. Fernando De Andreis, secretario general del PRO, calificó el encuentro como positivo y confirmó que habrá nuevas reuniones cada 15 días para continuar con el diálogo entre ambos espacios.

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MV

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