El analista político, Gustavo Damián González, evaluó en Canal E el escenario electoral de cara a las próximas elecciones y puso el foco en la disputa entre La Libertad Avanza y el PRO, especialmente por el control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según Gustavo Damián González, La Libertad Avanza mantiene su objetivo de ampliar su presencia territorial. “Entonces, el Presidente de la Nación, y Karina Milei en particular, dice, bueno, vamos a teñir de violeta la República Argentina”, planteó.

La estrategia de La Libertad Avanza choca con los intereses del PRO

Asimismo, advirtió que esa estrategia enfrenta dificultades: “Quiere tener candidatos a gobernador en todas y cada una de las provincias y a intendente en todas y cada una de las provincias. Pero esto no es sencillo”. En paralelo, señaló que el PRO necesita conservar su principal bastión electoral: “El PRO necesita sobrevivir, necesita sobrevida”.

González consideró que la Ciudad de Buenos Aires será el punto central de la negociación entre ambos espacios. “El punto medular del PRO es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahí va a venir la atención más importante”, resaltó.

En ese sentido, explicó el peso histórico que tiene el distrito para el partido: “El PRO nace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reproduce en la Ciudad Autónoma, y de allí llega a tener la presidencia de la nación, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y el gobierno nacional”.

La elección que podría terminar con el PRO

Sobre la misma línea, el entrevistado fue contundente sobre las consecuencias de una eventual derrota. “Si el año que viene el PRO pierde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es casi firmar su partida de defunción, y esto lo sabe perfectamente Mauricio Macri”, expresó.

Sobre una posible candidatura de Patricia Bullrich contra Jorge Macri, sostuvo: “Están en una línea muy delgada”. Y agregó: “Porque el tema, para mí la Ciudad Autónoma, la capital federal, es medular en toda esta negociación”.