El círculo rojo espera la reelección de Milei y crece la tensión entre ganadores y perdedores del modelo económico

El clima empresario comenzó a quedar atravesado por la proximidad electoral. Según explicó el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, en comunicación con Canal E, tanto en IDEA Rosario como en el AMCHAM Forum Energy aparece una expectativa concreta sobre la continuidad del actual modelo económico.

“En estos lugares básicamente lo que están queriendo, no le voy a dar muchas vueltas, ya creo que lo tenemos muy claro, en este ámbito quieren que el modelo se reelija”, planteó Ariel Maciel.

Los empresarios respaldan el ajuste fiscal

Asimismo, señaló que los empresarios también esperan que continúe la política de ajuste fiscal y los beneficios para determinados sectores: “De hecho dan por sentado que esta situación de cuentas ajustadas, para que no haya gastos por fuera de los presupuestados, se quede inamovible por el resto del tiempo, para las exenciones impositivas para algunos sectores que son los beneficios”.

Maciel explicó que no todos los empresarios atraviesan la misma situación. “No tienen la voz encendida, o sea, qué quiere decir, no es que fueron discriminados, pero no son los que hablan en este caso”, resaltó.

Como ejemplo de los sectores que respaldan el escenario actual, mencionó a empresarios vinculados al consumo: “Él señalaba que era un contexto interesante para seguir innovando, para poner valor agregado y tener una competitividad distinta, y que preferían obviamente este esquema que el que estaba en un contexto de inflación”.

Cuáles son los sectores peor parados con el modelo económico actual

La situación es diferente entre los industriales. “En la UIA están sí los empresarios que la están pasando mal, están diciendo que los costos cada día suben muy por encima de la posibilidad de trasladar precios, el consumo está realmente decaído y en ese contexto no ven recuperación”, expresó el entrevistado.

Uno de los interrogantes centrales es cuándo las inversiones vinculadas al RIGI podrían generar empleo y actividad económica. En este sentido, explicó que desde el sector empresario piden paciencia: “Acá lo que deben hacer es tener paciencia, porque va a llegar el momento en donde la inversión va a generar empleo directo”. Sin embargo, advirtió que todavía no se produjo la llegada masiva de capitales esperada: “Lo que se espera es una aluvión de inversiones que todavía no está llegando”.