Ante el recrudecimiento en los ataques de Ucrania y Rusia, “estamos viendo un repunte del precio del trigo”

El recrudecimiento de los ataques entre Rusia y Ucrania volvió a generar volatilidad en los mercados agrícolas internacionales, con impacto principalmente sobre el trigo y el girasol. Jeremías Battistoni, analista del mercado de granos de AZ Group, explicó para Canal E cómo el conflicto afecta las rutas comerciales y qué oportunidades puede encontrar el productor argentino.

“Lo que estamos teniendo hoy, que ya venimos hace un mes prácticamente, es un recrudecimiento en los ataques de Ucrania y Rusia”, explicó Jeremías Battistoni.

Preocupación sobre lo que podría ocurrir con la cosecha de trigo

Asimismo, destacó que el escenario genera preocupación porque ocurre durante la cosecha de trigo y afecta las rutas comerciales. “Estamos en plena cosecha de trigo, en un momento donde se esperan justamente dos de los principales exportadores globales, sobre todo Rusia”, señaló.

Según Battistoni, los ataques provocaron un repunte de las cotizaciones: “Hoy lo que estamos viendo es un repunte bastante interesante, sobre todo con los ataques que se dieron ayer, del precio del trigo a nivel internacional y lo vimos con un reflejo en el mercado local”.

El girasol también aparece entre los cultivos favorecidos por el contexto internacional. “Estamos viendo precios extraordinarios para lo que es girasol”, afirmó. Y agregó: “Hoy estamos viendo en el mercado local en girasol que alcanzó cotizaciones en torno a los 500 dólares, que son precios que no esperábamos realmente para este mercado”.

El precio del maíz se encuentra en niveles elevados

En cuanto al maíz, el entrevistado explicó que el mercado argentino mantiene valores elevados pese a encontrarse en plena cosecha: “Un maíz en torno a los 190 dólares en plena cosecha no es algo normal, es un precio muy sostenido que tiene que ver justamente con esto”.

Además, advirtió sobre las dificultades para la comercialización: “Están los barcos a la carga y no está fluyendo como corresponde la cosecha. De hecho, estamos ya prácticamente promediando agosto y todavía seguimos hablando de cosecha de maíz”.