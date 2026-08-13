Regreso de Sergio Massa a la escena política: “En los últimos 20 años del peronismo no surgió nadie”

El analista político, José María Saráchaga, pasó por Canal E y se refirió a la reaparición de Sergio Massa en la escena política y su estrategia para recuperar protagonismo dentro del peronismo. También evaluó el futuro del PRO, el rol de Mauricio Macri y un eventual acuerdo con La Libertad Avanza.

Sobre Massa, José María Saráchaga trazó una comparación con Juan Musa, un histórico candidato que se presentó reiteradamente a elecciones. “Más allá, está pareciéndose cada vez más a Musa, ya sabemos qué se va a presentar, de hecho ya nosotros lo bautizamos hace como diez años el hombre meme”, planteó.

La relación de Sergio Massa con el peronismo

Asimismo, sostuvo que Massa construyó su capital político a partir de su capacidad para ubicarse entre las distintas corrientes del peronismo: “Massa, hace 10 años prácticamente, que viene siendo el factor de unidad entre las dos facciones del peronismo, el peronismo tradicional y el peronismo kirchnerista. Y vive de eso”.

Según Saráchaga, esa posición le permitió mantenerse vigente pese a sus derrotas electorales. “O sea, su capital político es ese. No estoy de un lado, no estoy del otro, entonces estoy en el medio y me presento”, resaltó.

Además, consideró que el peronismo atraviesa una falta de renovación: “Massa es un poco eso, es la figura que siempre está en el peronismo, que siempre se presenta y que siempre se presenta también por algo cierto y es que en los últimos 20 años del peronismo no surgió nadie”. Y resumió su diagnóstico: “Hace 20 años que el peronismo son los Kirchner”.

Las falencias de Sergio Massa durante su gestión como ministro de Economía

El entrevistado también cuestionó el discurso con el que Massa busca volver al centro de la escena política y apuntó contra su gestión como ministro de Economía. “Massa que dejó el país en llamas con hiperinflación, con menos 10.000 de reserva, con riesgo país 2700, era a plantear soluciones”, afirmó. En ese sentido, agregó: “Tuvo dos años para hacer soluciones como ministro de Economía con plenos poderes y generalmente no lo hizo”.

Luego, manifestó que Massa también logró mantenerse vigente a través de una particular capacidad para desaparecer de la discusión pública: “La capacidad de Massa de fingir demencia es similar a la capacidad de Massa de borrarse”.