"El 35% apoya al Gobierno, el resto quiere un cambio": fuerte revelación del consultor político Hugo Haime en QR!

El consultor político Hugo Haime habló en QR!, el programa de Pablo Caruso, sobre el panorama político y las intenciones de voto de la gente, afirmando que “35% quiere continuar, 65% quiere cambiar”.

Las intenciones de voto de cara a las elecciones 2027

Haime afirmó: “La opinión pública está estable. Pasa siempre lo mismo: 35 quiere continuar, 65 quiere cambiar, lo que pasa es que ese cambio también incluye que a una parte importante del electorado le gustan algunas cosas que hace este Gobierno, por ejemplo, la estabilidad económica, por ejemplo, un dólar estable, por ejemplo, una calle tranquila”.

Y sumó: “Además hay una historia, un pasado, gente que votó antes a Milei y ahora se va, entonces ese 65 no es homogéneo. No se puede hacer un análisis muy apresurado de 'esto ya está, Milei está terminado', porque la verdad que no me animaría a decir eso para nada”.

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El consultó remarcó que “en términos políticos tuvimos la reunión del peronismo, que parecía que nunca se iba a juntar, que esto iba hasta marzo, que en marzo vemos, que Massa iba a hablar en marzo, que Axel y Máximo públicamente no se iban a juntar nunca, y bueno, pasó lo inverso".

Y sumó: "El peronismo aceleró los tiempos, pero también los acelera Macri con La Libertad Avanza. Y hoy también lo escuchamos a Brito en la conferencia decir: 'Yo quiero representar a los que no están ni con unos ni con otros'”.

Haime explicó: “Lo que estamos viendo son los movimientos políticos que van haciendo vislumbrar cómo va a ser el escenario electoral”.

Qué pasa con Milei y el peronismo

El consultor detalló: “Milei sabe que, como está, puede no ganar la elección, la tiene en riesgo. El peronismo sabe que, sin rumbo, sin liderazgo, sin propuesta, tampoco gana una elección. Entonces me parece que de alguna forma los dos sectores van como tomando decisiones y diciendo: 'Bueno, muchachos, terminemos con esto porque así las cosas no van desde el punto de vista del electorado'”.

Según el experto, “hay que entender que la emergencia de Milei fue: 'Che, nos cansamos de lo anterior, entonces jugamos al outsider, entonces vamos a otra cosa porque nos cansaron". Y agregó: "Ninguno de los que vemos en el escenario, salvo Brito, son nuevos”.

Haime remarcó que “las PASO le garantiza unificarse al peronismo”, y añadió que "si yo lo escucho a Máximo (Kirchner) con lo que piensa Massa yo no veo que piensen lo mismo. Tampoco veo que el peronismo pueda ganar una elección con las cosas que dice Quintela”.

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En ese punto, aclaró: “Lo voy a simplificar. Hoy las elecciones están empatadas prácticamente, pero hay un 20% de tipos que te dicen esto no lo voto: ni voto kirchnerismo ni voto mileismo, entonces esos definen la elección”.

Luego señaló: “Yo creo que en el peronismo que quienes se dan cuenta que tienen que buscar en el centro y otros que creen que no, entonces esa discusión la tenés que saldar en una mesa o la saldas quien tiene más empatía con el electorado”.

Finalmente, habló de lo que ocurre en el PRO: “En el fondo, Mauricio (Macri) se quiere garantizar la capital, y después verá”.