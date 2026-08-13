Milei activó el operativo para ganar las elecciones 2027: cuáles son los tres puntos claves del plan maestro que ya comenzó a implementar

Frente a un peronismo que parece dispuesto a dejar sus diferencias de lado para competir unido el año que viene, como acaba de quedar demostrado este miércoles, donde se reunieron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa junto a gobernadores y líderes legislativos para armar una mesa política de cara al 2027, y el crecimiento en las encuestas de figuras como Myriam Bregman, el oficialismo ya comenzó a implementar su estrategia electoral para ganar el año que viene que está basada en tres movimientos claves: limar asperezas con el PRO, potenciar la presencia en la provincia de Buenos Aires y fortalecer el vínculo con los gobernadores.

Axel Kicillof

Objetivo: ganar la provincia de Buenos Aires

En ese contexto, el pasado 10 de agosto, la secretaria General de presidencia, Karina Milei, reunió a los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires en dos encuentros en Casa Rosada para consolidar un mensaje de cara a la elección a gobernador del año próximo.

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La Agencia Noticias Argentinas (NA) habló con un dirigente de LLA que participó del encuentro, quien le reveló que la hermana del presidente Javier Milei pidió instalar un mensaje que sirva para ganar los comicios del año que viene.

Encuesta: Axel Kicillof lidera entre los peronistas

“Con los proyectos que tenemos, como la reforma política, la Legislatura unicameral, poniendo en agenda lo gastos del peronismo y las vacantes en la Justicia provincial, vamos a instalar un mensaje en cada municipio que tendrá como consecuencia el triunfo electoral en la provincia. Eso es lo que recalcó Karina”, detalló el hombre.

El oficialismo sabe que, si el Presidente quiere ser reelecto debe lograr un importante número de votos en el principal distrito electoral de Argentina.

Karina Milei

El acercamiento de LLA a Mauricio Macri

El presidente del PRO, Mauricio Macri, le anunció a la mesa ejecutiva de su partido que mantuvo un nuevo contacto directo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, este miércoles 12 de agosto, y que, tras esa charla, decidió habilitar una mesa de negociación formal con la Casa Rosada para tratar de recomponer la relación con el oficialismo.

Según la NA, en ese contexto, le pidió al jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, y al secretario general del espacio, Fernando de Andreis, que se reúnan con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, este jueves en Casa Rosada a las 11 horas.

El objetivo del encuentro será potenciar el trabajo en equipo.

"Milei es como un fantasma que se quedó en el pasado"

Sin embargo, ante la conducción partidaria, Macri reconoció continuar “escéptico” sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo duradero, aunque remarcó que durante este 2026 su espacio debe “agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien”.

Personas del entorno de la conducción del PRO advirtieron que esta negociación no contempla, todavía, una alianza electoral de cara al año que viene ni la integración formal del partido al esquema de LLA, solo restablecer canales de diálogo político, destrabar la cooperación en el Congreso y ordenar la convivencia en zonas clave como la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, en Casa Rosada, frente a la consulta de NA, no confirmaron el diálogo entre la hermana del Presidente y Macri, pero reconocieron que, desde este jueves, habrá una reunión entre referentes del PRO y Santilli. “Es una primera reunión de equipos”, remarcaron.

Cristian Ritondo junto a Mauricio Macri

Recomponer el vínculo con los gobernadores

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se encontró este 12 de agosto con diez gobernadores en el marco de la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino y afirmó: “La agenda que yo tengo es la de ellos, casi el 90% está resuelta”.

El funcionario aseguró que ya se están llevando a cabo conversaciones con los gobernadores de forma individual para definir las obras que son prioritarias en cada jurisdicción.

Ley de tierras: crónica de un problema federal

Santilli llegó a la reunión con un solo objetivo: recomponer el vínculo entre los gobernadores y el Gobierno nacional que quedó gravemente herida luego de que determinados mandatarios provinciales le quitaran su apoyo a la Ley de Tierras impulsada por el oficialismo.

Gobernadores del Norte Grande con Diego Santilli

Del encuentro participaron los gobernadores: Juan Pablo Valdés (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

HM/DCQ