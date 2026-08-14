"Los precios bajan porque los supermercados cierran, porque se abrió la exportación y se funden las empresas", advirtió Heller en QR!

Carlos Heller, referente del peronismo, estuvo en QR!, el programa de Pablo Caruso y habló la morosidad en la sociedad argentina, los nuevos créditos en dólares para empresas y la cumbre del peronismo que reunió a Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. También denunció que "los precios bajan porque los supermercados cierran, porque se abrió la exportación y se funden las empresas".

La morosidad en Argentina

Consultado por el crecimiento de la morosidad en Argentina, Carlos Heller remarcó: “El Gobierno debe intervenir en los problemas entre privados defendiendo al más débil”. Y sumó: “El rol del Estado es mediar en todas esas cuestiones y por lógica y sentido común del lado del más débil. Por eso, ¿quiénes no tienen regulaciones? Quiénes tienen el poder. ¿Quién necesita regulaciones? El débil de la ecuación. El fondo de la cuestión es esto”.

Para luego sumar: “Cuando ellos dicen 'hay que eliminar al Estado absolutamente', están diciendo: 'el que puede puede y el que no puede se jode'. Lo dejan en manos del mercado. Entonces el problema es el modelo. Sacan el policía y después dicen: 'se están matando'. ¡Pero no hay policía!”.

En ese contexto, Heller dio un ejemplo: “Agarra la televisión y mirá las publicidades: en 24 cuotas el colchón, en 24 cuotas el aire acondicionado... Y la gente se mete en eso porque necesita resolver necesidades. El problema de la Argentina no es de exceso de endeudamiento de la gente porque el nivel de endeudamiento nuestro medido en termino de producto sigue siendo bajo si lo comparamos con otros países de la región”.

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Para luego sumar: “Es alta la morosidad porque son bajos los ingresos. El problema no es el exceso de endeudamiento si no la falta de capacidad de pago, porque el concepto del crédito, vuelvo a repetirlo, el crédito es un anticipo de ahorro, es decir yo necesito comprarme una heladera entonces todos los meses junto guita y cuando junto lo que necesito compro la heladera o saco un crédito, me compro la heladera y voy devolviendo la cuota, entonces es ahorro anticipado el crédito, conceptualmente”.

Y explicó: “Ahora, cuando voy degradando eso y voy llegando a que tengo que sacar crédito para comer estamos en el horno. La tasa de interés no está fijada en función de las necesidades de la gente sino como herramienta para manejar el tema inflacionario”.

La modificación de la carta orgánica del Banco Central

“La reforma de la carga orgánica del Banco Central esencialmente va a condicionar la posibilidad de un gobierno futuro que no pueda hacer nada distinto. Le saca herramientas, porque para lo que están haciendo los actuales gobernantes no cambia demasiado la reforma”, remarcó Heller.

Para luego advertir: “El tema central que tiene la reforma de la carga orgánica del Banco Central es que a los directores se los nombra por el método tradicional y para removerlos necesitas dos tercios de ambas cámaras”.

El anuncio del ministro Caputo sobre créditos en dólares a las empresas

Consultado por el anuncio del ministro Caputo sobre créditos en dólares para empresas, Heller reconoció: “El sistema no tiene un problema de liquidez. Hoy no hay un problema de liquidez. Yo creo que forma parte de todo un proceso de ir dolarizando la economía y entonces se habilita la posibilidad de que las entidades financieras...”.

Tras esa introducción, puso la situación en contexto: “Después del 2001, y de la salida de la convertibilidad, después del 2003, digamos, se estableció que las empresas que se podían endeudar en dólares eran aquellas que generaban dólares o que tenían proveedores que generaban dólares, porque si venía una devaluación no quedarán descalzados. Eso funcionó hasta hoy”.

Y detalló: “Hoy los bancos le pueden prestar en dólares a una empresa siempre y cuando esa empresa tenga recursos en la misma moneda que, aunque las condiciones internas, va a poder pagar. Eso es lo que cambia ahora. Ahora cualquier empresa, tenga, o no, posibilidad de acceder a dólares, podría tomar un crédito en dólares. Salió hoy la norma. Voy a decirlo con cuidado. No creo que mueva el amperímetro demasiado”.

Para cerrar reconociendo: “Tiene más de anuncio que de efecto real. Ninguna entidad puede prestar más del 15% de sus depósitos en dólares. Además, dice que tiene que tener una serie de reaseguros de capacidad de pago”.

La advertencia de Heller sobre la inflación y los despidos

“Si siguen insistiendo, si tienen continuidad en el modelo, pueden llegar a la inflación baje y que empiece con cero, ahora nadie puede comprar nada. Los precios bajan porque los supermercados cierran, se achican. Porque se abrió la exportación y se funden las empresas que estaban en Argentina”, remarcó Heller.

Y agregó: “Echaron a todos los trabajadores que además dejan de consumir. Porque esos trabajadores del supermercado que se quedaron sin laburo además dejan de ser consumidores. La operación fue un éxito, lamento decirle que el paciente murió”.

Heller sobre la cumbre del peronismo

Consultado sobre la cumbre del peronismo, que reunió a Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, Heller reconoció: “En buena hora, pero además previsible. El calendario también obliga y a medida que nos vayamos acercando a los tiempos electorales el proceso de unidad se va a concretar, la dificultad de algunos para negociar con el Gobierno se va a enrarecer”.

Y sumó: “No sé si tienen número para suspender las PASO y hay otros proyectos que están retirando porque no logran mayorías automáticas y tienen que negociar”.

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Luego habló de “la necesidad de conformar una alianza que ponga un límite a lo que este proyecto está haciendo, yo estoy hablando del modelo, ni siquiera hablo de Milei. El problema es el modelo, el modelo de la eliminación del Estado. Los macristas del PRO dicen lo mismo. Con más elegancia, pero dicen lo mismo”.

Y agregó: “Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que construir, y creo que todos los que estuvieron reunidos (en el conclave del peronismo) coinciden, es que hay que conformar una alianza lo suficientemente amplia, lo suficientemente amplia profunda, porque tiene que tener contenido, para que le pueda poner un límite a este proceso y empezar una etapa para desandar todo esto que están haciendo”.