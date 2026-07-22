En “QR!”, Carlos Heller cuestionó la Inocencia Fiscal: “Ahora es para los grandes evasores”

La Inocencia Fiscal volvió a instalarse en el centro del debate político y económico. En una nueva edición de "QR!", el programa de Canal E conducido por Pablo Caruso, el exdiputado nacional y economista Carlos Heller cuestionó el alcance del régimen impulsado por el Gobierno y afirmó que, tras las últimas modificaciones, "ahora es para los grandes evasores".

Durante la entrevista, Caruso repasó el argumento oficial de que la medida busca incentivar la inversión al permitir que los dólares fuera del sistema financiero ingresen a la economía formal. Sin embargo, Heller sostuvo que el problema no pasa por la falta de ahorro, sino por la forma en que quedó diseñado el nuevo esquema.

"Ahora es para los grandes evasores", lanzó Heller

El economista reconoció que muchas personas mantuvieron dólares fuera del sistema por las restricciones cambiarias o por desconfianza en distintos gobiernos.

"No todos los que tienen dólares son delincuentes. Hubo un largo período en el que no se podía ahorrar en dólares y mucha gente compró en mercados paralelos. Permitir que esos fondos ingresen podría estar bien", explicó.

Inocencia Fiscal: “Más gente va a poder entrar”, dijo César Litvin sobre el plan para movilizar u$s 170.000 millones

No obstante, remarcó que la eliminación de los topes cambió el espíritu original de la iniciativa. "Lo que hacen ahora es habilitar a los grandes grupos económicos. Ahora es para los grandes evasores, que podrían incorporar fondos evadidos a sus negocios con la garantía de que no les va a pasar nada", afirmó.

Las diferencias con un blanqueo tradicional y el debate sobre Luis Caputo

Heller también sostuvo que el régimen no puede compararse con los blanqueos implementados por otros gobiernos. "Los blanqueos siempre tuvieron límites, escalas y algún costo para quien regularizaba fondos. Acá eliminaron todo eso", cuestionó.

Además, señaló que el nuevo esquema flexibiliza los controles sobre el origen del dinero y amplía el margen para declarar fondos sin mayores verificaciones.

Otro de los ejes de la conversación giró en torno a los fondos que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene declarados en el exterior. Heller aclaró que no se trata de dinero no declarado, aunque consideró que la situación abre un interrogante sobre la confianza en la economía argentina. "Si ese dinero está declarado, no hay un problema tributario. La discusión es por qué sigue afuera y no se invierte en la Argentina", sostuvo.

En ese sentido, también rechazó la idea de que el principal problema económico sea la falta de liquidez. Según explicó, el sistema financiero cuenta con recursos suficientes y el verdadero desafío es la escasez de proyectos solventes que demanden crédito para invertir.

A lo largo del intercambio, Heller insistió en que el nuevo régimen de inocencia fiscal modificó el alcance con el que fue presentado inicialmente y advirtió que la eliminación de los límites podría beneficiar a contribuyentes de mayor escala, una decisión que, según afirmó, cambia por completo el sentido de la medida.

LB