“Más gente va a poder entrar al régimen simplificado”, anticipó el tributarista César Litvin sobre los cambios que el Gobierno presentará esta tarde para ampliar el alcance de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. El proyecto busca eliminar los límites de ingresos y patrimonio que hasta ahora condicionaban el acceso al esquema y ofrecer mayores garantías a los contribuyentes frente a eventuales reclamos de ARCA.

En diálogo con Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, Litvin explicó que las modificaciones recogen algunas de las principales inquietudes planteadas al equipo económico desde la aprobación de la ley a fines del año pasado. Según señaló, el nuevo texto reforzaría la seguridad jurídica, elevaría los umbrales a partir de los cuales una diferencia impositiva puede ser considerada significativa y ampliaría las posibilidades de defensa del contribuyente.

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El Gobierno presentará este miércoles 22 de julio una serie de modificaciones al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de ampliar la cantidad de contribuyentes que puedan adherir y ofrecer mayores garantías frente a eventuales reclamos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El ministro de Economía encabezará una conferencia de prensa para explicar los cambios proyectados sobre la Ley 27.799. El oficialismo prevé enviar el texto al Congreso durante esta semana y buscará que sea aprobado en las próximas semanas.

El régimen simplificado de Ganancias es optativo y permite presentar una declaración jurada con menos información patrimonial. Quienes adhieran no tendrán que detallar qué compraron, qué vendieron, cuánto consumieron ni cómo evolucionó su patrimonio. “Es una declaración jurada simple y de mucha más intimidad para el contribuyente respecto de lo que tiene que suministrarle al organismo fiscal”, destacó Litvin.

Además, el esquema contempla el denominado “tapón fiscal”: si el contribuyente presenta y paga correctamente el impuesto de un período, ARCA queda limitada para revisar los años anteriores. “Se presume que todos los años están perfectos y el organismo fiscal no puede meterse a analizar hacia atrás”, explicó el especialista.

Qué es el régimen simplificado de Ganancias

La adhesión es voluntaria y no implica pagar más o menos impuesto. Su principal diferencia se encuentra en la cantidad de información que debe presentar el contribuyente y en los beneficios fiscales que se generan a medida que cumple correctamente con sus obligaciones.

Quienes ingresen al esquema no deberán informar en su declaración jurada qué bienes compraron o vendieron, cuánto consumieron ni cómo evolucionó su patrimonio durante el período fiscal.

De acuerdo con Litvin, uno de los principales beneficios es el denominado “tapón fiscal”. Este mecanismo establece que, cuando el contribuyente presenta y paga correctamente el impuesto correspondiente a cada año, se presume que los períodos anteriores también fueron declarados de manera correcta.

“El organismo fiscal no puede meterse a analizar años anteriores. Si el contribuyente paga correctamente 2025, se produce un bloqueo fiscal hacia atrás”, explicó el especialista.

En términos prácticos, el beneficio limita la posibilidad de que ARCA revise períodos fiscales previos que no estén prescriptos. Para Litvin, este punto genera un efecto similar al de una regularización, aunque no se trate formalmente de un blanqueo ni de una moratoria.

Más contribuyentes podrían ingresar

El régimen original establecía límites de ingresos y patrimonio para poder adherir. Esa restricción fue una de las principales objeciones planteadas por tributaristas y asesores ante el equipo económico.

Litvin anticipó que el proyecto eliminaría esos parámetros, por lo que el régimen simplificado dejaría de estar reservado a contribuyentes con determinados niveles de ingresos o patrimonio.

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“Traducido al castellano, significa que más gente va a poder entrar en el régimen simplificado”, sostuvo.

El cambio podría ampliar significativamente el universo de personas alcanzadas, aunque los detalles definitivos se conocerán con la presentación de la letra chica del proyecto.

Qué pasará si ARCA detecta diferencias

Otra de las modificaciones estará vinculada con las discrepancias entre el impuesto declarado por el contribuyente y el monto calculado por el organismo fiscal.

Según explicó Litvin, una diferencia inferior a $5 millones de impuesto no sería considerada una “discrepancia significativa” y, por lo tanto, no provocaría la pérdida automática de los beneficios del régimen.

En caso de que la diferencia supere ese monto, el contribuyente podrá presentar su defensa o pagar la suma reclamada sin quedar excluido inmediatamente del esquema.

“Eso deja mucho más tranquilo al contribuyente, porque no va a existir la posibilidad de que se le caiga el régimen por cualquier diferencia. Fortalece la defensa y la seguridad jurídica”, señaló el tributarista.

El especialista vinculó este cambio con el concepto de “inocencia fiscal”, debido a que la carga de demostrar una irregularidad recaería principalmente sobre el fisco y no sobre el contribuyente.

Antes, explicó, quien recibía una determinación de oficio debía demostrar que la diferencia calculada por el organismo era incorrecta. Con el nuevo esquema, ARCA tendría que aportar las pruebas que respalden el ajuste.

El uso de los dólares guardados fuera del sistema

El régimen también busca dar mayor previsibilidad a quienes mantienen ahorros en dólares fuera del sistema financiero y desean utilizarlos para consumir o invertir.

Litvin aclaró que debe tratarse de fondos originados en actividades lícitas, aunque no hayan sido exteriorizados oportunamente en las declaraciones fiscales. Entre los ejemplos mencionó ingresos por ventas o servicios no declarados y ahorros acumulados como protección frente a la pérdida de valor del peso.

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El objetivo oficial es que esos dólares puedan destinarse a la compra de inmuebles, inversiones financieras, viajes o consumo sin que su utilización genere automáticamente un reclamo fiscal.

“La idea del Gobierno es que esta gente pueda usar esos dólares, comprar inmuebles, invertir en actividades financieras, viajar o consumir”, explicó.

El tributarista destacó que mantener los billetes inmovilizados también implica una pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación internacional. Por eso, consideró que el nuevo esquema podría facilitar su incorporación a la economía formal.

De todos modos, el régimen no exime de justificar fondos originados en actividades ilegales ni impide investigaciones vinculadas con lavado de activos u otros delitos.

La recomendación de Litvin

Para el especialista, las modificaciones previstas corrigen las principales dudas que habían frenado la adhesión de numerosos contribuyentes.

“El proyecto amplía la cantidad de personas que pueden optar por el régimen y refuerza la seguridad jurídica y las posibilidades de defensa”, afirmó.

Litvin aseguró que recomendaría adherir incluso a quienes no tengan dólares guardados fuera del sistema, debido a la simplificación de la declaración jurada y al bloqueo fiscal que se genera sobre los períodos anteriores.

“No se paga ni más ni menos. Se paga lo mismo, pero se obtienen los beneficios de una declaración jurada simple y del tapón fiscal”, resumió.

El texto definitivo será presentado por el Gobierno antes de su envío al Congreso. Allí se conocerán los nuevos parámetros, los procedimientos para resolver diferencias con ARCA y las condiciones concretas para mantener los beneficios del régimen simplificado.

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