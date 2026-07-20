Recaudación provincial en retroceso: 18 jurisdicciones cobran menos impuestos que en 2023

La recaudación propia de las provincias todavía no logra recuperar el terreno perdido durante los últimos tres años. Entre enero y mayo de 2026, 18 de las 24 jurisdicciones del país obtuvieron menos recursos tributarios, una vez descontada la inflación, que en el mismo período de 2023.

Las mayores caídas se registraron en Misiones, con un retroceso real del 29,8%; Formosa, con una baja del 21,9%; y Chaco, con una disminución del 21%, según la radiografía elaborada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

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El deterioro no fue generalizado, pero sí ampliamente mayoritario: apenas seis jurisdicciones consiguieron mejorar su recaudación propia frente a los niveles de tres años atrás. En el extremo opuesto se ubicaron Neuquén, Río Negro y Córdoba, impulsadas por dinámicas económicas y tributarias diferentes a las observadas en las provincias más rezagadas.

En el consolidado de las 23 provincias, sin contar a la Ciudad de Buenos Aires, la recaudación acumulada hasta mayo cayó 4,5% en términos reales respecto de 2023. Al sumar a CABA, el descenso se amplía al 7,8%, aunque la comparación está condicionada por ingresos extraordinarios que la Ciudad había registrado durante 2023. En aquel año, CABA recaudó fondos excepcionales por Ingresos Brutos aplicados sobre los intereses generados por las Leliq.

Misiones, la provincia con el mayor retroceso

Misiones aparece como la jurisdicción más comprometida en la comparación de largo plazo y también en la medición más reciente. Entre los primeros cinco meses de 2025 y el mismo período de 2026, su recaudación tributaria propia cayó otro 20,8% real, muy por encima del descenso promedio del consolidado provincial, que fue del 1,6%.

Detrás se ubicaron La Rioja, con una baja interanual del 12,3%, y Chaco, con un retroceso del 6,2%. En total, 14 jurisdicciones recaudaron menos que un año atrás, mientras que Mendoza se mantuvo prácticamente sin cambios.

El resultado de Misiones está relacionado principalmente con el desempeño de Ingresos Brutos, el tributo de mayor peso dentro de los recursos propios provinciales y uno de los indicadores que mejor refleja el nivel de actividad económica.

La recaudación misionera por ese impuesto cayó 29,7% real entre 2023 y 2026, la mayor baja de todo el país. También mostró un retroceso del 20,4% en la comparación contra 2025.

La provincia también sufrió una fuerte pérdida en el impuesto inmobiliario: los ingresos acumulados hasta mayo resultaron 57,9% inferiores, en términos reales, a los registrados tres años antes. En ese rubro solamente Tierra del Fuego, con una caída del 81,9%, y Santa Cruz, con una baja del 71%, mostraron resultados más negativos.

Formosa y Chaco, también por debajo de los niveles de 2023

Formosa fue la segunda provincia con mayor pérdida de recaudación tributaria propia desde 2023. El retroceso estuvo acompañado por una caída del 21,5% en Ingresos Brutos, que la ubicó entre las jurisdicciones con peor desempeño en el impuesto vinculado directamente con las ventas y la actividad.

La provincia también registró una reducción del 17,3% en la recaudación del impuesto a los Sellos y del 12,3% en el Inmobiliario.

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Chaco, por su parte, acumuló una pérdida del 21% en sus ingresos propios. En Ingresos Brutos, la baja real llegó al 21,7% entre mayo de 2023 y mayo de 2026, la tercera más elevada después de Misiones y CABA.

El desempeño chaqueño presenta, sin embargo, fuertes diferencias según el tributo. Mientras se derrumbó la recaudación asociada a la actividad económica, el impuesto inmobiliario mostró una variación positiva, en parte por cambios de valuaciones, calendarios de vencimientos y esquemas de pago. En la comparación interanual, el IARAF estimó para Chaco una suba excepcional en ese impuesto, que contrasta con la caída observada en otros recursos.

Ingresos Brutos explica buena parte del deterioro

La debilidad de la recaudación provincial aparece concentrada principalmente en Ingresos Brutos. En el acumulado a mayo, el consolidado de las 23 provincias —sin CABA— recaudó por este impuesto un 6,7% menos que en 2023.

De las 24 jurisdicciones, 21 mostraron caídas. Solamente Río Negro y Neuquén tuvieron incrementos relevantes, del 15% y 19,2%, respectivamente, mientras que Catamarca se mantuvo prácticamente estable.

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La tendencia también se mantuvo durante el último año. Entre 2025 y 2026, la recaudación consolidada de Ingresos Brutos bajó 3,4% real y 17 provincias presentaron resultados negativos.

Este comportamiento expone uno de los principales problemas fiscales que enfrentan los gobernadores: aun cuando la inflación continúa elevando la recaudación en términos nominales, los recursos crecen menos que los precios y pierden capacidad para financiar salarios, obra pública y servicios provinciales.

Neuquén y Río Negro, en la otra punta del ranking

El informe también exhibe un grupo reducido de provincias que logró ampliar su recaudación propia en términos reales.

Neuquén encabezó el ranking, con un crecimiento del 21,9% respecto de 2023, seguida por Río Negro, con el 18,6%, y Córdoba, con el 6,6%.

En la comparación interanual también sobresalieron Neuquén, con una mejora del 6,7%; Río Negro, con una suba del 5,2%; y Entre Ríos, que registró un incremento del 8%.

El contraste muestra una creciente heterogeneidad entre las jurisdicciones. Mientras las provincias vinculadas a la producción hidrocarburífera sostuvieron una mayor expansión de sus bases tributarias, buena parte del norte argentino continúa con ingresos propios muy por debajo de los niveles de 2023.

Para esas administraciones, la caída implica una mayor dependencia de las transferencias nacionales y un margen cada vez más estrecho para atender sus gastos corrientes. El diagnóstico del IARAF es contundente: tres años después, la mayoría de las provincias todavía recauda menos y las mayores pérdidas se concentran en las economías regionales más vulnerables.

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