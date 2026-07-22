La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó nuevas modificaciones para el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La más importante es la prórroga de la fecha límite para presentar la declaración jurada de la contribución correspondiente al período fiscal 2025.

Es crucial aclarar que la postergación de esta fecha no significa que también se aplaza el pago del impuesto. De hecho, los contribuyentes tendrán tiempo para abonarlo hasta el próximo lunes 27 de julio. Asimismo, el calendario para Bienes Personales también se mantiene sin alteraciones.

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Impuesto a las Ganancias: Hasta cuándo se podrá presentar la declaración jurada

ARCA determinó que los contribuyentes tendrán tiempo hasta el jueves 27 de agosto para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Esta modificación se realizó a pedido de los contadores, que la solicitaron para que más argentinos puedan adherirse al régimen.

Los contribuyentes tendrán tiempo hasta el jueves 27 de agosto para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias.

Además, se espera que para antes del fin del plazo, el Gobierno pueda tratar la actualización de la Ley de Inocencia Fiscal, que como parte de sus medidas, requiere la inclusión de los contribuyentes en el régimen simplificado del impuesto. El proyecto de Ley incorpora medidas y correcciones que los estudios contables brindaron a las autoridades nacionales.

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Otros cambios en Ganancias según ARCA

Por otra parte, debido al aplazo de la presentación de la declaración de 2025, también se postergó el pago del primer anticipo de Ganancias del período 2026, previsto para agosto. Las nuevas fechas para abonar el impuesto son las siguientes, según el número de CUIT:

–CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3: lunes 14 de septiembre

–CUIT terminados en 4, 5, y 6: martes 15 de septiembre

–CUIT terminados en 7,8 y 9: miércoles 16 de septiembre

JSM / lr