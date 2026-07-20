ARCA reglamentará las nuevas compras en Shein, Temu y Amazon: cuáles son los cambios del régimen postal

El Gobierno nacional avanzará esta semana con la reglamentación del Decreto 604/2026, una reforma integral del régimen de envíos postales que modifica las reglas para las compras internacionales realizadas a través de plataformas como Shein, Temu y Amazon. La implementación estará a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que publicará una resolución general con los detalles operativos.

La principal novedad es la unificación del tratamiento tributario para las importaciones realizadas tanto por el Correo Argentino como por empresas de courier privadas. El nuevo esquema establece una exención de derechos de importación para envíos de hasta US$400, con un límite de cinco compras anuales por persona, buscando otorgar mayor previsibilidad a los consumidores y eliminar diferencias entre los distintos operadores postales.

Sin límites de valor para las exportaciones por vía postal

En materia de exportaciones, el decreto elimina los límites de valor para los envíos comerciales realizados por vía postal. La medida apunta a facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas, emprendedores y productores al comercio internacional mediante un sistema más ágil y con menores cargas administrativas.

Para los envíos sin fines comerciales, como obsequios o ayuda familiar, se mantiene la exención de tributos a la exportación —excepto las tasas por servicios— siempre que el valor acumulado no supere los US$5.000 mensuales por remitente.

Cambios en los procedimientos aduaneros

La reforma también moderniza los procedimientos aduaneros. ARCA conservará la facultad de verificar el contenido de los envíos cuando lo considere necesario, mientras que los operadores postales podrán representar automáticamente al destinatario durante el trámite aduanero, salvo que este manifieste expresamente su voluntad de actuar por cuenta propia antes del ingreso de la mercadería al país.

Los fundamentos de la reforma

Según los fundamentos del decreto, la actualización responde al crecimiento del comercio electrónico transfronterizo y a la necesidad de adaptar la normativa vigente a los estándares internacionales. Además, se basa en los compromisos asumidos por Argentina en el marco de la Unión Postal Universal, el Código Aduanero y los lineamientos de desregulación impulsados por el Decreto 70/2023.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma persigue dos objetivos centrales: fortalecer la competitividad de las exportaciones mediante un régimen postal más flexible y brindar mayor transparencia a quienes realizan compras online en el exterior, eliminando la dispersión normativa que existía entre el correo oficial y los servicios de courier.

Con la reglamentación de ARCA, el nuevo régimen comenzará a aplicarse plenamente y marcará un cambio significativo para consumidores, emprendedores y empresas que operan en el comercio electrónico internacional.

