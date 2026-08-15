Rechazaron un pedido de Cirio para retirar videos de la causa

La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde sumó ayer un nuevo capítulo. El fiscal federal Sergio Mola rechazó un pedido de Jesica Cirio, exesposa del exfuncionario, para que un lote de videos que la muestran manipulando fajos de dólares no sea incorporado como prueba en el expediente. La modelo había argumentado que los peritajes realizados no lograron acreditar la autenticidad de esas filmaciones.

En paralelo, la causa recibió nuevo material: la Fundación Apolo, que conduce el dirigente porteño Yamil Santoro –uno de los denunciantes originales del caso–, aportó imágenes adicionales de Cirio que, según trascendió, podrían contener metadatos con información relevante sobre el momento en que fueron grabadas. Los nuevos videos mostrarían, además, cambios en la mansión de San Vicente que la expareja compartió antes de los allanamientos, con cámaras de seguridad arrancadas de su lugar original.

El expediente investiga a Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de activos desde octubre de 2023, cuando se conocieron las imágenes del entonces jefe de Gabinete bonaerense navegando junto a la modelo Sofía Clerici en el yate “El Bandido”, frente a las costas de Marbella. La difusión de ese viaje de lujo derivó en su renuncia al cargo y en al menos seis denuncias penales presentadas en distintas jurisdicciones. Desde entonces, una pericia contable sobre el patrimonio de Insaurralde detectó inconsistencias entre los ingresos declarados y los gastos efectivamente registrados, aunque el exfuncionario todavía no fue indagado ni procesado.

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El caso tuvo además un desenlace paralelo este jueves: el juez federal Luis Armella sobreseyó a Sofía Clerici, la modelo que había acompañado a Insaurralde en el viaje a España y en cuyo domicilio se habían secuestrado 600 mil dólares. La decisión se conoció en las horas previas a que Armella dejara la causa, tras el vencimiento de su período como juez subrogante en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. El fiscal Mola ya adelantó que apelará el sobreseimiento.

El expediente queda ahora en manos de un nuevo juez: Juan Tomás Rodríguez Ponte, que juró esta semana ante la Corte Suprema y asumirá la conducción de la investigación. El recambio se produce en un momento sensible de la causa, con nueva prueba documental incorporada y con la definición judicial sobre Clerici todavía en discusión, mientras el círculo de la exjefa de Gabinete bonaerense –Cirio, Insaurralde y su entorno familiar– sigue bajo la lupa de la Justicia federal.

Los ecos del conflicto entre Insaurralde y Cirio revelan la dinámica política de cierta dirigencia.