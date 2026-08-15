Entre la debilidad y la oportunidad: las razones de la Rosada para explorar una nueva convivencia con el PRO

La secretaria general de la presidencia Karina Milei entendió, cuando escuchó del otro lado del teléfono a Mauricio Macri, que era una oportunidad de oro. No solo para establecer un entendimiento electoral, que permita que su hermano sea reelecto en 2027. Sino también para no tener ningún tropiezo parlamentario luego del durísimo revés que sufrió el Gobierno con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La hermanísima entiende que este es un momento de debilidad del oficialismo. No solo por los números negativos que entregan las encuestas que llegan a diario a Casa Rosada y lo que sucede en la economía, que no exhibe beneficios para las clases medias y bajas. También, porque el mapa de conversaciones que tejió el oficialismo en los últimos meses con varios aliados se resquebrajó, tal como se reflejó en la última sesión del Senado.

Alambrar Provincia. Karina está enfocada en el AMBA.

En dicha ocasión, los gobernadores dialoguistas le dieron la espalda a la fuerza libertaria. En concreto, le pusieron un freno al Gobierno que pretendía sancionar una ley con dos capítulos importantes. Uno, fue el que permitía correr los límites de la compra y venta de tierras a extranjeros. El otro, buscaba modificar el Manejo del Fuego, la normativa que impide cambiar el uso de tierras afectadas por incendios para desalentar los incendios forestales intencionales con fines económicos.

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Con ese panorama en su mente, la funcionaria optó por dejar sus convicciones de lado y aceptar el diálogo con el ex mandatario, que incluyó un primer encuentro entre representantes de La Libertad Avanza y el PRO que se materializó el jueves. Todo para asegurar un segundo mandato de Milei y teñir la provincia de violeta. En otras palabras, dio vuelta la página porque desde el minuto uno resistió al ex mandatario y sus intenciones dentro de la gestión de su hermano Javier.

El Colo no jugará por la jefatura de Gobierno porteña como deslizaron algunos voceros.

Aquellos que estuvieron en la cocina electoral de LLA en 2023, recuerdan ante PERFIL que Karina nunca quiso pactar con Macri. Para ella, el ingeniero siempre quiso colonizar la administración Milei e imponer condiciones. Y sigue convencida de que su partido podía haber ganado el ballotage contra el peronismo sin la fuerza amarilla. Un pensamiento que no dista del que tiene el asesor Santiago Caputo.

Por eso, Macri siempre se dedicó a disparar dardos contra “el entorno” del Presidente, incluso en momentos en los que dialogaba de manera frecuente con el economista y cenaba en Olivos, con milanesas de por medio. En Casa Rosada, respondían ante esos cuestionamientos que había “dos Macri”. “Uno es el que habla de consolidar el cambio en la Argentina. El otro es el que solo busca cargos y negocios con el Estado”, recalcaban.

Dificultades

Ahora, hay fuentes libertarias que responden ante la consulta de PERFIL sobre los próximos pasos que si bien Karina habilitó un nuevo escenario, habrá dificultades. Porque la funcionaria no aceptará ciertas exigencias que la fuerza macrista dejó entrever, cómo colocar a gusto a cada candidato en las provincias y municipios que gestiona. Ni siquiera los postulantes a la legislatura. En muchos de esos distritos, LLA muestra dirigentes y diversos cuadros que caminaron durante estos años los territorios y pelean por una candidatura. No será sencillo bajarlos por un simple deseo del PRO, plantea una voz del oficialismo.

Por lo bajo, un dirigente agrega que la desconfianza que despierta Macri en Karina Milei se extiende a una buena parte de la dirigencia libertaria, fundamentalmente la bonaerense. Allí, hay optimismo con todas las conversaciones

que puedan surgir de los diputados que recorren la Provincia, Sebastián Pareja, que oficia de titular de LLA del distrito, y Cristian Ritondo, para consolidar el armado en el distrito clave del país.

Pero hay reparos cuando se pregunta por lo que puede aportar el ex presidente de Boca. “Macri no la termina de ver, ojalá que abra los ojos y se decida a blindar el cambio en serio”, expresó un miembro de la legislatura bonaerense de color violeta.

Además, remarcó que para la provincia hoy su espacio tiene dos nombres, que incluso pueden compartir fórmula: el del jefe de Gabinete Diego Santilli y Pareja. De este modo, descartaron de manera tajante que “El Colo” pelee por la jefatura de Gobierno de la Ciudad, como se especuló en días pasados.

Hay otro eje que en LLA aparece tras el primer cónclave en Casa Rosada: observan debilidad del PRO producto de internas gracias a la conducción de su jefe y su preferencia por De Andreis. Otras voces libertarias son más cautas y piden paciencia antes de sacar conclusiones sobre la naturaleza del pacto que posibilitó Karina: “Fue la primera de muchas reuniones, faltan muchas definiciones todavía”.