Un terrible accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado en Mar del Plata terminó con una persona fallecida, varios heridos y un comercio destruido. El episodio se registró poco después de las 2.30 en la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, en el barrio Las Avenidas, cuando una Toyota RAV4 chocó con otro vehículo, ya fuera de control volcó y atropelló a varias personas que se encontraban en la vereda, para terminar contra el frente de un almacén.

De acuerdo con las primeras actuaciones, los dos vehiculos que protagonizaron el choque eran conducidos por jóvenes de 21 años. La secuencia fatídica se inició cuando un Volkswagen Gol Trend impactó contra la parte trasera de la Toyota RAV4. Como consecuencia de ese choque, la camioneta perdió estabilidad, volcó sobre uno de sus laterales y salió despedida hacia la vereda, donde se encontraban varias personas.

El impacto fue registrado por las cámaras de seguridad de un comercio de la zona. En las imágenes puede observarse la violencia de la maniobra y el momento en que la camioneta se desplaza hacia el sector donde estaban los peatones. Finalmente, el vehículo terminó contra el almacén y provocó importantes daños en el frente del local.

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En un primer momento, la información indicaba que cuatro personas habían sido atropelladas y que ninguna presentaba heridas de gravedad. Sin embargo, durante la mañana se actualizó el número de víctimas: fueron seis las personas embestidas y una de ellas murió posteriormente en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde había sido trasladada para recibir atención médica.

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La víctima fatal permanecía internada en estado reservado y finalmente falleció como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente. Los otros cinco atropellados fueron asistidos por los equipos de emergencia y, según la información disponible hasta el momento, sus vidas no estarían en riesgo.

El lugar quedó marcado por la magnitud del impacto. Además de las personas heridas, la camioneta provocó importantes destrozos en la estructura del comercio, mientras que distintos elementos quedaron dispersos sobre la vereda y la calle.

Luego del accidente se desplegó un importante operativo de emergencia. En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas de Mar del Plata, personal de la Comisaría Tercera, agentes de Tránsito Municipal, Bomberos y especialistas de Policía Científica.

Los dos conductores involucrados fueron sometidos a controles de alcoholemia. De acuerdo con las primeras actuaciones, ambos resultados fueron negativos.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje, el tránsito permaneció afectado en el sector. Los investigadores realizaron mediciones, relevaron la escena y analizaron los registros de las cámaras de seguridad para reconstruir con precisión la secuencia del choque.

Qué investiga la Justicia

La principal incógnita está puesta en determinar qué provocó la colisión inicial entre el Volkswagen Gol Trend y la Toyota RAV4 y a qué velocidad circulaban ambos vehículos al momento del impacto.

Policía Científica realizó las pericias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y determinar cómo la camioneta terminó volcada sobre la vereda. También se tomaron declaraciones testimoniales y se incorporaron registros de las cámaras de seguridad del comercio.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes a partir de las pruebas reunidas. Por el momento, las circunstancias exactas que desencadenaron el primer choque continúan bajo investigación.

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Dos accidentes fatales ocurrieron con pocas horas de diferencia en Santa Fe

En otro hecho ocurrido este viernes, dos personas murieron en distintos accidentes de tránsito registrados sobre la Ruta Nacional 19, a la altura de Josefina, Santa Fe, cerca del límite con Córdoba. Los siniestros ocurrieron con apenas nueve horas de diferencia y a unos cuatro kilómetros de distancia, y en ambos casos los vehículos involucrados terminaron impactando contra camiones.

El segundo accidente se produjo alrededor de las 2 de la madrugada, en el kilómetro 122 de la autovía. Una Chevrolet S10 en la que viajaban cuatro personas oriundas de Córdoba chocó, por motivos que todavía son investigados, contra la parte trasera de un camión que transportaba cereales. Como consecuencia del impacto, una mujer que viajaba como acompañante murió en el lugar, mientras que los otros tres ocupantes resultaron ilesos.

Al lugar acudieron efectivos policiales, bomberos, personal de Policía Científica, medicina policial y agentes de Corredores Viales. Los investigadores trabajaron para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión y reconstruir la mecánica del accidente.

El episodio ocurrió apenas nueve horas después de otro choque fatal registrado en el kilómetro 118 de la misma ruta. Allí murió Francisco Gómez, un joven de 29 años oriundo de Río Tercero, Córdoba, que regresaba junto a su familia después de asistir al velorio de su hermana en Santa Fe.

Gómez viajaba como acompañante en un Citroën Basalt junto a su padre, Luis, y su hermano Diego, quien conducía el vehículo. Por causas que también son investigadas, el automóvil impactó contra un camión que transportaba garrafas de gas. El joven murió en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas.

Su hermano (Diego) resultó ileso, mientras que su padre (Luis) sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital de San Francisco, donde quedó internado en observación y fuera de peligro. La familia había viajado a Santa Fe para despedir a la hija de Luis y se encontraba regresando hacia Río Tercero cuando ocurrió el accidente.