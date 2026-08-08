Cuatro personas murieron al caer un helicóptero en una zona boscosa de Río de Janeiro

Al menos cuatro personas murieron este sábado al caer un helicóptero en una zona boscosa de Río de Janeiro, Brasil. Entre las víctimas se encuentran el piloto de la aeronave y tres pasajeras, según informaron los bomberos.

El accidente ocurrió en la región de Vista Chinesa, en el barrio de Alto da Boa Vista, un sector de vegetación densa y de difícil acceso ubicado en la zona sur de la ciudad.

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro desplegó un operativo para localizar los restos de la aeronave. Una unidad del Grupo de Operaciones Aéreas logró identificar el lugar donde había caído el helicóptero y luego los equipos especializados avanzaron por tierra.

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Cómo fue el accidente del helicóptero

Tras el impacto se produjo un incendio en la zona donde cayó la aeronave, lo que complicó las tareas de rescate. Los equipos de emergencia trabajaron para controlar las llamas y acceder hasta los restos del helicóptero. Según informó la agencia Noticias Argentinas, se trataba de un Robinson R44, un modelo utilizado tanto para vuelos privados como para actividades turísticas.

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Por el momento, las autoridades brasileñas no informaron las identidades de las víctimas ni brindaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Las causas de la caída todavía se desconocen. Los investigadores deberán determinar qué ocurrió durante el vuelo y cuáles fueron los factores que provocaron el impacto.

El operativo continuaba en el lugar mientras los equipos de emergencia avanzaban con las tareas de rescate y las primeras pericias para esclarecer el accidente.

Un antecedente reciente: dos helicópteros chocaron en Río y murieron seis personas

El accidente de este sábado se produce menos de dos meses después de otra tragedia aérea en Río de Janeiro. El 14 de junio, dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad, y las seis personas que viajaban en las aeronaves murieron.

Entre las víctimas estaban los argentinos Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, reconocido creador de contenido, y Lucas Vignale, director audiovisual. También fallecieron el músico estadounidense Oliver Tree, el productor brasileño Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Tras la colisión, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y provocó un incendio de grandes dimensiones que destruyó alrededor de 20 vehículos. La otra aeronave se precipitó a unos 100 metros del lugar.

LB/AF